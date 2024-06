Bei Alzey wird ein Radfahrer von einem Auto überfahren, NATO-Piloten aus verschiedenen Ländern nehmen an einer Kampfjet-Übung in Ramstein teil und im Ober-Olmer Wald greifen brütende Bussarde Jogger an. Das und mehr im Newsticker!

9:55 Uhr An einem 6. Juni... 2021: Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist zum dritten Mal Fußball-Europameister. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz setzt sich in Ljubljana im Finale der Junioren-EM mit 1:0 (0:0) gegen Portugal durch. Die deutsche U21 feiert mit der Trophäe im Stadion Stozice in Slowenien. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marton Monus 2011: Das Bundeskabinett beschließt, als Reaktion auf das Reaktorunglück von Fukushima im März 2011, den Entwurf zu einem Atom- und Energiepaket. Es beinhaltet das sofortige Aus für acht Atomkraftwerke und den stufenweisen Ausstieg aus der Kernenergie. 1944: "D-Day" - Alliierte Truppen landen in der Normandie, um eine Großoffensive gegen die Wehrmacht zu starten. US-amerikanische, britische und kanadische Soldaten lassen sich an diesem Tag von Südengland nach Frankreich übersetzen. Die Truppen sollen eine weitere Front gegen das Deutsche Reich errichten und die Verteidigungsposten der Wehrmacht entlang der Küste durchbrechen.

9:40 Uhr Informationen zur Europa-und Kommunalwahl Manche von euch habe ihre Stimme sicher schon per Briefwahl abgegeben, andere überlegen noch, für wen sie sich überhaupt entscheiden sollen. Wie auch immer – dass am Sonntag Europawahl und in Rheinland-Pfalz Kommunalwahl ist, habt ihr natürlich schon längst mitgekriegt. Falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne auf den Seiten von SWR Aktuell umschauen, denn hier findet ihr jede Menge Informationen rund um die Wahlen. Zum Beispiel ein Europa-Quiz oder alles Wichtige zu den Kommunalwahlen. Alles Wichtige? Das stimmt nicht ganz. Denn die Antwort auf eine drängende Frage finde ich hier nicht: Wo, zum Kuckuck, habe ich eigentlich meine Wahlbenachrichtigung hingelegt?

9:20 Uhr 🚌 Bus-Streiks gehen weiter Wenn es Streiks bei Bussen und Bahnen gibt, versuchen wir bei SWR Aktuell stets, euch schon im Vorfeld zu informieren, damit ihr euren Tag gut planen könnt und nirgends zu spät kommt. Im Fall der aktuellen Streiks bei privaten Busunternehmen ist das aber leider nicht möglich, denn um den Druck in den Tarifverhandlungen zu erhöhen, werden die Streiks "tageweise, unangekündigt und auch aus dem laufenden Fahrbetrieb" durchgeführt, so die Gewerkschaft ver.di. Deshalb hoffe ich, dass es euch in Trier und Umgebung heute morgen nicht kalt erwischt hat: Nach Angaben des Verkehrsbetriebs Region Trier (VRT) sind seit 6 Uhr Linien der Moselbahn in der Stadt Trier und den Kreisen Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich betroffen. Auch bei der Eifel-Mosel Verkehrsgesellschaft und den Bussen der Gebrüder André im Eifelkreis Bitburg-Prüm wird gestreikt. Über den aktuellen Stand der Dinge informieren wir euch hier: RLP Festgefahrene Tarifverhandlungen Weitere unangekündigte Streiks von Busfahrern in RLP ver.di erhöht in RLP den Druck in den Tarifverhandlungen: Im privaten Busgewerbe streiken die Fahrer unangekündigt. Am Mittwoch ging es los - am Donnerstag folgten weitere Aufrufe. 6:57 Uhr Morgengruß SWR4 Rheinland-Pfalz

8:55 Uhr Verendete Jungstörche: Experte sieht Population nicht bedroht Bussarde und Wölfe hatten wir heute schon in unserem ungewohnt tierischen Newsticker - kommen wir noch einmal auf die armen Jungstörche zu sprechen, die infolge des Dauerregens verendet sind. Wir hatten schon gestern im Ticker darüber berichtet. So traurig das Storchen-Sterben auch ist: Storchen-Experte Christian Reis geht davon aus, dass ein Jahr mit Dauerregen der Storchenpopulation wenig ausmacht. Deshalb hoffen wir, dass wir auch im nächsten Jahr viele Störche sehen werden! Unsere Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram beschäftigt das Thema sehr:

8:45 Uhr Badeaufsicht dringend gesucht! Stell dir vor, es gibt ein tolles Naturfreibad, in dem man sich an heißen Sommertagen herrlich erfrischen könnte, doch keiner darf rein! Das könnte der Gemeinde Schalkenmehren in der Vulkaneifel drohen, wenn sie nicht bald eine neue Badeaufsicht findet. Denn der Gemeindediener, der diesen Job bisher innehatte, hat gekündigt, und seitdem hat die Gemeinde noch keinen vollwertigen Ersatz gefunden. Jetzt hofft sie darauf, dass eine Ausschreibung für die Badeaufsicht Erfolg hat. Über die Konditionen kann ich natürlich nichts sagen - aber schön gelegen ist dieser Arbeitsplatz auf alle Fälle! Schalkenmehren Gemeinde will Lösungen finden Kein Baywatch in Schalkenmehren: Freibad sucht Badeaufsicht Jahrelang gab es im Sommer sieben Tage die Woche eine Badeaufsicht am Naturfreibad im Schalkenmehrener Maar. Jetzt nicht mehr. Aber die Ortsgemeinde und die DLRG suchen Lösungen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:30 Uhr Vergewaltigungsprozess in Landau Am Landgericht Landau beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der seine Ex-Freundin mehrfach vergewaltigt haben soll. Laut Anklage hat der Mann die Frau über Monate hinweg missbraucht und in ihrer Wohnung eingesperrt. Obwohl er sich ihr offiziell nicht nähern durfte, habe er sie nach der Trennung gestalkt und bedroht. Sendung am Do. , 6.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:15 Uhr Der kopflose Martin in Mainz Nein, das ist nicht der Titel einer Geistergeschichte und es fließt auch kein Blut! Vielmehr geht es um die steinerne Martinsfigur auf dem Mainzer Dom. Der Schutzpatron des Doms sitzt seit mehr als 200 Jahren lebensgroß auf einem Pferd in schwindelerregender Höhe auf dem Westchor. Wind, Regen, Schnee und Hitze haben dem Heiligen mit der Zeit ganz schön zugesetzt. Deshalb soll er jetzt einen neuen Kopf bekommen. Der alte wird heute abgenommen und in die Bauhütte des Mainzer Doms gebracht. In elf Tagen soll der steinerne Martin einen neuen Kopf kriegen. Als Vorlage diente ein dreidimensionaler Druck des alten Kopfes, der zuvor gescannt und fotografiert wurde. Sendung am Do. , 6.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:55 Uhr Fähre Altrip fährt wieder Auch wenn der Rhein noch ziemlich viel Wasser führt, die Hochwasserlage hat sich entspannt, und bei Mainz und Worms ist die Schifffahrt wieder angelaufen. Seit heute morgen ist auch die Rheinfähre zwischen Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis und Mannheim-Neckarau wieder in Betrieb. Der Fährbetrieb war am Wochenende wegen des Hochwassers eingestellt worden. Sendung am Do. , 6.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:30 Uhr Bussard-Fliegeralarm in Ober-Olm Guten Morgen, liebe Jogger! Auch wenn es auf den Sommer zugeht, in Teilen von Rheinland-Pfalz, wie zum Beispiel dem Ober-Olmer Wald in Rheinhessen, solltet ihr besser eine dicke Bommelmütze dabei haben! Und zwar als Angriffsschutz - denn hier brüten Bussarde, und die sind etwas eigen, was den Schutz ihres Nachwuchses betrifft. Ein Nordic Walker, der von den Raubvögeln als Bedrohung angesehen wurde, erlitt durch die Krallen eines Bussards blutige Schrammen am Kopf. Und er ist nicht der einzige, der ins Visier genommen wurde: Ober-Olm Vorsicht, Aufzuchtzeit! Bussarde attackieren Menschen im Ober-Olmer Wald Wenn Bussarde ihre Jungen aufziehen, sollten Menschen vorsichtig sein. In Wiesbaden, Rüdesheim und Ober-Olm werden derzeit Jogger und Spaziergänger angegriffen worden. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:20 Uhr EM ohne Mainzer Spieler Gruda Das ist bitter! Brajan Gruda vom FSV Mainz 05 hat das EM-Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach vorzeitig verlassen. Der Grund: eine Muskelverletzung in der Wade. Eigentlich sollte der 20-Jährige bis nach der EM-Generalprobe am Freitag gegen Griechenland beim Team bleiben. Im Testspiel gegen die Ukraine (0:0) am vergangenen Montag war Gruda nicht zum Einsatz gekommen. Verletzung an der Wade Gruda verlässt DFB-Quartier Offensivspieler Brajan Gruda hat das EM-Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach vorzeitig verletzt verlassen.

7:00 Uhr ☕ Voting: Was frühstückt ihr? dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen Noch ein Toast, noch ein Ei... Donnerstagmorgen in Rheinland-Pfalz und ich finde, eine gute Zeit, um über Essen zu reden! Genauer gesagt, über das Frühstück, welches ihr vielleicht schon hattet heute Morgen. Ich bin in Sachen Frühstück ja eher eine Süße, zumal ich große Stücke auf meine selbstgemachte Kirschmarmelade halte... und jetzt bin ich einfach mal neugierig, welche Frühstücks-Tendenz ihr so habt. Die Abstimmung ist bereits beendet. Welcher Frühstückstyp seid ihr? Ich bin Typ "herzhaft". Käse, Wurst, Ei oder ein herzhaftes vegetarisches/veganes Frühstück sind ganz mein Ding. 15,5%

Ich bin Typ "süß". Käse oder Wurst etc. zum Frühstück gehen gar nicht. Ich brauche Marmelade, Honig, Müsli oder andere süße Speisen am Morgen. 18,3%

Ich bin Typ "neutral". Ob Käse, Wurst oder Süßes, bei mir gehört alles zu einem Frühstück, herzhaft und süß! 45,7%

Ich bin Typ "kein Frühstück". Weder herzhaft, noch süß - ich frühstücke gar nicht! 20,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:45 Uhr Umweltminister beraten über Wasser und Wölfe Unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz treffen sich heute und morgen die Umweltministerinnen und -minister aus Bund und Ländern. In Bad Dürkheim werden sie darüber diskutieren, wie der Hochwasserschutz verbessert werden kann. Eine Frage, die Rheinland-Pfalz ganz besonders angeht. In diesem Zusammenhang beraten die Minister auch, ob eine Elementarschadenversicherung für Gebäudebesitzer künftig verpflichtend sein sollte. Ein weiteres Thema: der Umgang mit Wölfen. Weidetierhalter beklagen, dass sie immer wieder Tiere durch Wolfsrisse verlieren. Sie fordern rechtssichere Vorgaben für den Abschuss von Wölfen. Bad Dürkheim Umweltminister-Konferenz in Bad Dürkheim Schafhalter wollen Klarheit über Schnellverfahren zum Abschuss von Wölfen Weidetierhalter beklagen immer wieder Verluste durch Wolfsrisse. Zum Start der Umweltminister-Konferenz in Bad Dürkheim legten Vertreter von Schafhaltern klare Forderungen vor. Sendung am Do. , 6.6.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:30 Uhr 🚗 So läuft es auf den Straßen Einen Stau für heute sage ich schon mal voraus: den vor den Campingwiesen von Rock am Ring. Aber ihr wollt ja keine Vorhersagen, sondern nackte Tatsachen. Dazu sei euch der Blick in unseren Service hier empfohlen: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:20 Uhr 🎸 Die ersten Fans reisen zu Rock am Ring Na, ihr stolzen Besitzer eines Rock am Ring-Tickets, seid ihr schon vor Ort? Wenn nicht, müsst ihr so langsam eure Luftmatratzen aus dem Keller holen, denn morgen geht es los! Bei dem Musikfestival in der Eifel sind in diesem Jahr Bands wie Die Ärzte, Green Day und Måneskin am Start. Die ersten Fans sind gestern angereist - und die Vorfreude auf drei Tage Rock am Ring ist groß!

6:10 Uhr Schwerverletzte nach missglücktem Überholmanöver bei Nister Im Westerwaldkreis sind gestern Abend mehrere Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 22-jähriger Autofahrer auf der B414 bei Nister versucht, einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Auto eines 32-Jährigen frontal zusammen. Eines der Autos prallte gegen den Lkw. Der 32-Jährige und sein Beifahrer wurden schwer verletzt, sie wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Ein weiterer Mitfahrer musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Der 22-Jährige und der Lkw-Fahrer wurden ebenfalls verletzt. Video herunterladen (28,6 MB | MP4)

6:03 Uhr 🌤️ Das Wetter: Sonne und Wolken An diesem Donnerstag erwartet Rheinland-Pfalz ein "Wechselspiel aus Sonnenschein und Wolken", so SWR-Wetterexperte Thomas Ranft gestern Abend. Bei Temperaturen zwischen 17 und 24 Grad lässt es sich gut aushalten. Und die wichtigste Botschaft in diesen von Hochwasser geplagten Tagen: Es bleibt überwiegend trocken! In den kommenden Tagen geht es ähnlich weiter. Video herunterladen (23,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) verleiht gemeinsam mit dem Landespräventionsrat den Landespräventionspreis 2024 in Mainz. Die Preisträger sind in diesem Jahr der 1. FC Kaiserslautern, der Verein "Helfer sind tabu", die "Fridtjof-Nansen-Akademie" aus Ingelheim und die Kontaktstelle Holler "Kein Bock auf Nazis" aus Kusel. Den Sonderpreis "Inklusive Prävention" erhält in diesem Jahr die Sicherheitsberatung für Senioren der Stadt Mainz. In Mainz beginnt ein Prozess gegen einen 23 Jahre alten Mann. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Der Angeklagte soll einen betrunkenen Mann geschlagen haben, der dann auf dem Asphalt aufgeschlagen ist. An den Folgen der Verletzungen ist der Mann später gestorben. Er soll sich vor der Auseinandersetzung beleidigend und übergriffig gegenüber der Freundin des mutmaßlichen Täters verhalten haben. In Ramstein-Miesenbach findet heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt eine Flugzeug-Übung statt. Kampfflugzeuge aus mehreren NATO-Staaten werden sich während eines eintägigen Manövers abwechselnd in "einem freundschaftlichen Wettbewerb" messen, teilte das US-Militär mit.