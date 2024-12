per Mail teilen

Die Amokfahrt durch Trier sorgte im Dezember 2020 für Entsetzen. Sechs Menschen starben. Für sie wird heute eine zentrale Gedenkstätte in der Nähe der Porta Nigra eröffnet.

Vier Jahre liegt die Amokfahrt in Trier jetzt zurück. Heute wird die zentrale Gedenkstätte für die Opfer eröffnet. Sie wurde nach intensiver Planung zusammen mit den Hinterbliebenen geschaffen durch den Künstler Clas Steinmann.

Angehörige der getöteten Menschen, Verletzte und Traumatisierte werden zur Eröffnungsfeier erwartet. Der Künstler des Denkmals, Clas Steinmann, hat für die Gedenkfeier zugesagt, genauso wie Politiker aus Trier. Wenn die Stätte in der Nähe der Porta Nigra offiziell freigegeben wird, werden Musiker des Philharmonischen Orchesters in Trier das Gedenken begleiten.

Erinnerung an Opfer erstmals an neuer Gedenkstätte

An diesem vierten Jahrestag wird Oberbürgermeister Wolfram Leibe eine Rede halten und eine Gedenkplakette enthüllen. Auf der Plakette sollen Informationen zum damaligen Geschehen stehen. Wie die Stadt mitteilte, werden um 13:46 Uhr für vier Minuten die Glocken des Doms läuten. Zu dieser Zeit begann die Amokfahrt durch die Innenstadt.

Die zentrale Gedenkstätte in Trier wurde für alle Betroffenen geschaffen. Entworfen hat sie der Künstler Clas Steinmann. SWR

Gedenkorte in der Fußgängerzone

In der Fußgängerzone liegen schon kleine Gedenkplaketten. Sie sollen an die Orte erinnern, an denen Menschen von dem Auto erfasst wurden und ums Leben kamen. Mit diesen Plaketten hat der Künstler Guy Charlier dezentrale Gedenkorte in der Fußgängerzone geschaffen. Für alle Betroffenen der Amokfahrt gibt es nun aber auch eine zentrale Gedenkstätte. Sie besteht aus großen Bronzestelen.

Einer der Hinterbliebenen ist Wolfgang Hilsemer. Er hatte bei der Amokfahrt seine Schwester und später auch seinen Schwager verloren. Er sagte dem SWR, die zentrale Gedenkstätte sei wichtig, weil viele Menschen damals verletzt und traumatisiert wurden. Es gebe für alle Betroffenen somit einen Ort zum Innehalten. Im Grunde für alle Menschen in Trier. Die ganze Stadt habe damals mitgetrauert. Er geht davon aus, dass er selbst auch künftig häufiger dort hingehen werde.

An der zentralen Gedenkstätte könne er auch mal eine Kerze aufstellen oder Blumen hinlegen. Um seine Schwester und seinen Schwager trauere er meist auf dem Friedhof. Zwar gebe es auch eine kleine Gedenkplatte dort in der Fußgängerzone, wo der Amokfahrer beide erfasste. Dort sei Innehalten aber eher in den Abendstunden möglich. Tagsüber sei dort zu viel los.

Bernd Steinmetz betreut Angehörige und Verletzte der Amokfahrt. Er sagt, der Prozess, wie das Denkmal zustande kam und entwickelt wurde, sei Teil der Verarbeitung der Katastrophe. Auch der Ort sei bedeutsam. Dort könnten Betroffene zum Beispiel mit ihren Freunden und Bekannten innehalten. Für andere Menschen schaffe es eine Verbindung zu den Betroffenen. Sie können sich mit ihnen solidarisieren und zeigen, dass die Erinnerung an die Amokfahrt nicht ende.

Was der Amokfahrer in vier Minuten anrichtete

Am 1. Dezember 2020 war der Täter mit einem Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone gerast und hatte gezielt Menschen angefahren. Es gab dutzende Verletzte. Fünf Menschen starben unmittelbar an den Folgen der schweren Verletzungen. 2021 starb ein weiterer Mann, der bei der Tat schwer verletzt worden war. Ende Februar dieses Jahres gab es dann ein weiteres Todesopfer: Ein Mann starb infolge seiner Verletzungen.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Der Amokfahrer war im Mai in einem neu aufgerollten Prozess erneut zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen mehrfachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes verurteilt worden. Das Trierer Landgericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete die Unterbringung des 54-Jährigen in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.