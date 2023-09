Trierer Forscher brechen mit römischem Segelschiff nach Cannes auf

per Mail teilen

Die Bissula, der Nachbau eines römischen Handelsfrachters, war bislang nur auf der Mosel unterwegs. Heute morgen ist das Schiff in See gestochen. Ungefährlich ist das nicht.

Kurz nach sieben Uhr morgens am Trierer Hafen Monaise: Die Sonne ist gerade aufgegangen und die Crew der "Bissula" macht die Leinen los. Das erste Licht des Tages zu nutzen, sei wichtig, sagt Professor Christoph Schäfer. "Wir hoffen, dass wir es dann schaffen, am Abend Dillingen zu erreichen." Denn die Fahrt über Mosel und Saar wird einige Zeit dauern.

Christoph Schäfer ist Experte für antike Schifffahrt. Der Professor an der Universität Trier hat mit seinem Team das antike Römerschiff Bisulla rekonstruiert. SWR Christian Altmayer

Christoph Schäfer hat lange auf diesen Tag gewartet. 2019 hat sein Team den römischen Handelsfrachter nachgebaut. Bislang war das Holzschiff nur auf der Mosel unterwegs. Die Reise soll die "Bissula" dieses Mal bis ans Mittelmeer bringen. Cannes in Südfrankreich ist das Ziel.

Die Bisulla ist der Nachbau eines römischen Handelssschiffs. Auf dem Weg nach Cannes muss es auch die Schleuse in Kanzem passieren. SWR Christian Altmayer

Testfahrten auf der Mosel

Mit Schiffen wie der "Bissula" sind die Römer einst bis nach Nordafrika gesegelt. Binnen Tagen waren das heutige Ägypten oder Tunesien schon in der Antike mit dem Schiff erreichbar. Das nachgebaute römische Handelsschiff, das heute in Trier gestartet ist, hat allerdings noch kein Meerwasser unterm Kiel gehabt.

Bisher haben die Forscher das Schiff nur auf der Mosel getestet. "Wir konnten auf dem Fluss gut feststellen, wie hoch das Schiff an den Wind gehen kann", sagt Professor Christoph Schäfer, der das Projekt leitet: "Das heißt, in welcher Richtung zum Wind kann man wie schnell segeln."

Über die Mosel und Autobahn gelangt das Römerschiff in den Zielhafen im französischen Cannes. SWR

Moderne Software zeichnet alte Seerouten nach

Was die Archäologen auf der Mosel hingegen nicht erproben konnten, ist, wie das Schiff sich bei Wellengang oder starken Strömungen verhält. Das wollen sie aber schon bald herausfinden. Denn heute bricht die "Bissula" zu einer Reise ans Mittelmeer auf. Mehrere Wochen lang wollen die Forscher das Schiff in der Bucht von Cannes testen.

Dabei versprechen Schäfer und sein Team sich auch mehr über antike Seerouten zu erfahren. Junior-Professor Pascal Warnking, der ebenfalls zur Crew gehört, will dazu eine moderne Software nutzen, die die entsprechenden Daten erfassen kann.

Pascal Warnking analysiert antike Seerouten mit moderner Software. SWR Christian Altmayer

Überfahrt nach Cannes dauert mehrere Tage

Die Testfahrten haben die Wissenschaftler von langer Hand geplant. Und auch die Überfahrt des 16 Meter langen und fünf Meter breiten Kahns, die schon Herausforderungen birgt. Denn zunächst muss das Schiff von Trier bis ans Mittelmeer kommen.

Heute morgen legt das Schiff in Trier ab und fährt die Mosel und die Saar entlang bis nach Dillingen im Saarland. Gefahren wird aber nicht mit dem Wind, sondern mit einem Dieselmotor. "Wir haben so viele Leute und auch Material dabei, dass wir den Mast abmontieren mussten", sagt Warnking, der heute mit an Bord ist. Zudem muss das Schiff gegen den Strom schwimmen.

An Saar und Mosel gibt es viele Schleusen wie hier in Trier. SWR Eva Britz

Trotz Motor wird die "Bissula" gut zehn Stunden bis ins Saarland brauchen, auch weil sie einige Staustufen passieren muss. Im Dillinger Hafen wird der Frachter dann auf einen großen Lastwagen geladen, der ihn bis nach Cannes transportiert. Eigentlich hatten die Forscher vor, den ganzen Weg auf dem Wasser zurückzulegen. "Manche Schleusen an den französischen Kanälen sind aber recht eng", erklärt Warnking: "Die Bissula hätte schlicht nicht durchgepasst."

Schiff könnte im Mittelmeer kentern

Richtig los geht es mit den Testfahrten also erst Ende der Woche in Cannes. Die Forscher wollen bis Ende Oktober dort bleiben. "Von der touristischen Anziehungskraft und dem Glamour der südfranzösischen Filmstadt wird das Team aber vermutlich nur wenig zu sehen bekommen", teilte die Universität mit. Denn von Morgens bis Abends werde die Crew aus Studenten und Wissenschaftlern in der Bucht unterwegs sein.

Was nicht ganz ungefährlich ist, wie Juniorprofessor Pascal Warnking sagt: "Die Wellen bedeuten Stress für die Konstruktion." Und es sei auch nicht ausgeschlossen, dass das Schiff auf See kentert, weil es über keinen schweren Kiel verfügt.

Dennoch sind die Forscher guter Dinge, dass sie die Bissula wieder heil zurück nach Trier bringen. "Sie liegt uns sehr am Herzen", sagt Warnking: "Und deshalb werden wir auch alles daran setzen, dass sie nicht in Cannes untergeht."