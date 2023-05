Die Rückkehr des Sterns von Neumagen: Römerschiff liegt wieder vor Anker

Zweieinhalb Jahre lag die Stella Noviomagi auf dem Trockenen. Jetzt ist das römische Weinschiff wieder zurück im Hafen von Neumagen. Zu verdanken ist das einem kleinen Verein.

Der Stern von Neumagen-Dhron - die Stella Noviomagi - zieht die Blicke wieder auf sich. 18 Meter lang ist der Nachbau des römischen Weinschiffs und vier Meter breit. Drachenköpfe zieren Bug und Heck. Kein Wunder also, dass die Touristen von ihren Rädern absteigen, um Fotos zu machen. Aber auch die Einheimischen sind froh , dass die Galeere wieder zurück im Hafen in Neumagen- Dhron ist. Gut zweieinhalb Jahre lag die Attraktion des Moselortes im Trockendock.

Die Stella Noviomagi wurde 2007 gebaut. Seitdem haben die Ehrenamtlichen des Fördervereins Neumagener Weinschiff sie jeden Winter in einer großen Halle gewartet. 2020 allerdings fielen dem Vorsitzenden Dieter Heintz größere Schäden am Rumpf des Schiffes auf. 13 Jahre auf der Mosel hatten ihre Spuren an den Planken hinterlassen. Die Vereinsmitglieder haben damals entschieden, das Schiff aufwendig zu sanieren. "Denn dem Dorf fehlt was, wenn die Stella Noviomagi nicht im Wasser ist", sagt Heintz.

Dieter Heintz (links) und der Schreiner Hans Jüngling haben viel Zeit und Mühe in die Reparatur der Stella Noviomagi gesteckt. SWR Christian Altmayer

1800 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Der gesamte Rumpf des Schiffes musste erneuert werden. 1.800 Stunden haben die Ehrenamtlichen an dem Schiff gewerkelt und auch Handwerker aus der Region angeheuert. Zwischen 60.000 und 80.000 Euro hat die Reparatur gekostet. "Ganz genau wissen wir es noch nicht, weil noch nicht alle Rechnungen da sind", sagt Heintz.

Seit Winter 2020 war das Schiff auf dem Trockendock untergebracht. Die Schäden am Rumpf waren massiv. Dieter Heintz

Die Gemeinde hat etwa die Hälfte der Kosten bezahlt. Den Rest musste der Verein auftreiben, durch Sponsoren und Spenden zum Beispiel. Fördergeld gab es keins mehr. "Wir sind schlicht und ergreifend Klinken putzen gegangen", sagt Heintz: "Man würde so etwas natürlich nicht machen, sich nicht so einbringen, wenn man dem nicht eine gewisse Leidenschaft entgegenbringen würde."

Heute sind die Planken alle repariert und das Schiff wieder dicht. SWR Christian Altmayer

Schiff ist seit 1878 das Wahrzeichen von Neumagen-Dhron

Und die Mühe habe sich letztlich gelohnt. Denn das Schiff sei wichtig für den Ort und den Tourismus. "Um die 8000 Gäste begrüßen wir jedes Jahr an Bord", sagt Heintz. Etliche Hotels, Restaurants und Cafés im Dorf schmücken sich mit einem Bild oder Namen des Römerschiffs.

Eine Replik des alten Römerschiffes steht im Ortskern von Neumagen-Dhron. SWR Christian Altmayer

Denn die Galeere ist schon lange das Wahrzeichen von Neumagen-Dhron. 1878 haben Archäologen hier das Grabmal eines reichen, römischen Weinhändlers ausgegraben. Dabei wurden auch Reliefs von Galeeren gefunden. Historiker gehen davon aus, dass die Kriegsschiffe auch zum Transport von Weinfässern über die Mosel genutzt wurden.

2007 hat der Verein das Schiff dann mit Unterstützung der Handwerkskammer Trier und mit Fördergeld der Europäischen Union nachgebaut. Seitdem ist das Schiff auf der Mosel unterwegs. Bei der Tourist-Information Bernkastel-Kues gibt es Tickets für Touren nach Piesport und Trittenheim: "Da kann man dann die Landschaft genießen und auch ein Gläschen Wein, das gehört dazu." Am 3. Juni soll die Stella Noviomagi wieder ablegen. Dieter Heintz freut sich auf die erste Tour.