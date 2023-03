Spitzenweingüter von Mosel, Saar und Ruwer buhlen am Dienstag um die Gunst der Weinhändler. Die Stimmung in der Branche ist grundsätzlich gut: Weine sind auch in Krisenzeiten gefragt.

In Bernkastel-Kues stellen Top-Winzerinnen und Winzer von Mosel, Saar und Ruwer Händlern und Gastronomen ihre Weine vor. Veranstalter ist die Winzervereinigung Bernkasteler Ring. Nach deren Angaben präsentieren mehr als 30 Weingüter rund 260 Weine - darunter Riesling, verschiedene Burgundersorten sowie Chardonnay des aktuellen Jahrgangs sowie aus den Jahren davor.

Interesse an Weinen ist groß

Bei den präsentierten Weinen handele sich sowohl um Basisweine, aber auch um teure Spitzenweine. Nach Angaben des Bernkasteler Rings haben sich in diesem Jahr doppelt so viele Gäste angemeldet wie im vergangenen Jahr. Daran könne man sehen, dass das Interesse an den Weinen groß sei, so eine Sprecherin.

Winzer ist gespannt auf Präsentation

Vor Ort ist auch Winzer Alexander Loersch aus Leiwen. Er ist gespannt, wie die Präsentation verläuft. Es sei die erste Möglichkeit, den neuen Jahrgang 2022 zu präsentieren und den Kunden zu zeigen. Er merke schon, dass seit Anfang des Jahres die Bestellungen online zurückgingen, auf den Messen hingegen habe der Absatz gestimmt. "Deswegen sind wir etwas hin- und hergerissen."

Wein ist teurer geworden

Winzer Axel Pauly aus Lieser - ebenfalls unter den Ausstellern - sieht das ähnlich. Die Stimmung sei grundsätzlich gut. Er selbst unterscheidet zwei Arten von Kunden. Es gebe Kunden, die wollten einen bestimmten Wein haben und würden ihn dann kaufen. Es sei ihnen dabei egal, ob die Flasche etwas teurer sei. Es gebe aber auch Kunden, die sehr empfindlich seien, was den Preis angehe.

Winzer Pauly musste die Preise anziehen, weil Verpackung, Energie und auch die Löhne gestiegen seien. Es gebe aber auch eine gute Nachricht, sagt Pauly. Die Kunden hätten Verständnis dafür, dass kleine Weingüter die Preise für den Wein erhöhen müssen.

Der Bernkasteler Ring Der Bernkasteler Ring e.V. ist nach eigenen Angaben die älteste Weinversteigerungs-Gesellschaft in Deutschland. Die überwiegende Zahl der 40 Mitgliedsweingüter besteht aus traditionellen Familienbetrieben, die in der Traubenerzeugung, Weinbereitung und Vermarktung selbst aktiv sind. Der Bernkasteler Ring veranstaltet jährlich die Weinpräsentation sowie die Riesling-Prädikatsweinauktion, bei der nicht selten Weinflaschen im vierstelligen Bereich verkauft werden.

Weinpräsentation in Bernkastel-Kues auch Gradmesser

Nach der Weinpräsentation in Bernkastel-Kues werden Winzer wie Axel Pauly und Alexander Loesch einen weiteren Anhaltspunkt dafür haben, wie die Geschäfte in diesem Jahr laufen werden. Nach Angaben des Bernkasteler Rings werden die Weine jetzt präsentiert, weil die Weinkarten beispielsweise in der Gastronomie am Anfang des Jahres geschrieben werden.