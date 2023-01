Römerschiff Stella Noviomagi wird wieder flott gemacht

In dieser Halle in Neumagen-Dhron - direkt an der Mosel - ist das Winterquartier der Stella Noviomagi. Dort ist sie nun schon seit fast zwei Jahren. Immer dienstags und donnerstags arbeiten die Mitglieder des Fördervereins Neumagener Weinschiff am "Stern von Neumagen". Das ist die Übersetzung von Stella Noviomagi.