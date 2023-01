Elf Jahre ohne Führerschein: Raser auf der A1 erwischt

Die Polizei hat bei Mehring einen Mann erwischt, der viel zu schnell unterwegs war. Obendrein hatte er keinen gültigen Führerschein mehr.

Am Dienstagnachmittag habe man auf der A1 in der Nähe von Mehring (Kreis Trier-Saarburg) den Verkehr kontrolliert, als ein Wagen deutlich zu schnell vorbeikam. Beamte hätten dann aus Richtung Hermeskeil kommend die Verfolgung des Sportwagens aufgenommen. Dieser sei in Richtung Moseltaldreieck gefahren, so die Polizei.

Geschwindigkeit stark überhöht

Unter anderem sei der Fahrer mit 186 Stundenkilometern dort unterwegs gewesen, wo nur Tempo 130 erlaubt ist. Außerdem hätten die Beamten festgestellt, dass der Mann sowohl auf der A1 als auch auf der A602 mehrmals den Abstand nicht einhielt.

Die Polizei habe den Mann schließlich auf der A602 anhalten können. Als sie ihn kontrollierte, fiel auf, dass er keinen gültigen Führerschein mehr hatte - seit elf Jahren.

Vorerst kein neuer Führerschein in Sicht

Der Mann muss mit einem Strafverfahren rechnen, außerdem erwarten ihn Bußgelder in vierstelliger Höhe. Zudem mehrere Monate Fahrverbot. Das heißt, es wird für den 41-Jährigen schwieriger, einen neuen Führerschein zu bekommen.