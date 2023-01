Die Bundespolizei Trier kontrolliert wegen illegaler Einreisen und Schleuserkriminalität regelmäßig in Grenznähe zu Luxemburg und Belgien. Die Zahlen stiegen seit Monaten an.

Seit einigen Monaten stellen Bundespolizisten dort einen Anstieg von unerlaubten Einreisen fest. Der Leiter der Bundespolizeiinspektion in Trier, Stefan Jäger, spricht von einer deutlichen Steigerung 2022 gegenüber dem Jahr 2019 sehen. Zu den Brennpunkten zählten Bahnhöfe, Züge, bestimmte Autobahnen und der Hunsrück-Flughafen Hahn.

Anstieg um gut ein Drittel bei illegalen Einreisen

In den beiden Jahren 2019 und 2020 zusammen seien rund 1.100 illegale Einreisen im Bereich Trier registriert worden. In den Jahren 2021 und 2022 liege man bei etwa 1.500 - einem Anstieg um 33 Prozent, sagt Jäger. Man habe zum besseren Vergleich wegen der Corona-Pandemie den Blick jeweils auf zwei Jahre gelegt. Dass die Zahlen wieder nach oben gingen, führt Jäger auf die globale Gesamtsituation zurück.

Mehr zu tun als noch 2015

Die Zahl der Fälle sei seiner Einschätzung nach sogar höher als sie 2015 gewesen war. Schon damals seien viele Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten auch in die Region Trier geflüchtet.

"Wir haben heute sehr viel mehr zu tun als das damals der Fall war."

Dies liege daran, dass heute viel mehr Menschen über die "Westroute" - also über Italien und dann Belgien oder Frankreich nach Deutschland kämen. "Diese Route war 2015 nicht so intensiv." Damals kamen die Menschen vor allem über die deutsch-österreichische Grenze bei Rosenheim ins Land.

Auch bundesweit gehen die Zahlen nach oben

Im abgelaufenen Jahr wurden bis 6. Dezember rund 85.300 Menschen bei der unerlaubten Einreise nach Deutschland festgestellt. Im Gesamtjahr 2021 waren es laut Bundespolizei etwa 57.600. Für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland standen bei der Bundespolizeidirektion Koblenz in jenem Zeitraum insgesamt gut 3.400 Personen bei unerlaubten Einreisen in der Liste - nach etwa 2.600 im Jahr davor.

Flucht vor allem aus Afghanistan und Syrien

Die meisten der Migranten, die bei einer unerlaubten Einreise ermittelt werden, stammten aus Afghanistan und Syrien, sagt Jäger. "Die große Politik merkt man hier sofort." So habe man einen Anstieg der Geflüchteten festgestellt, seit sich die Nato-Länder und somit auch Europa im Herbst 2021 aus Afghanistan zurückgezogen hatten. Und die Syrer flüchteten vor einem Bürgerkrieg, der seit 2011 in ihrem Land tobt. Weitere kämen aus Albanien, Nordafrika und dem Balkan. Viele der aufgegriffenen Flüchtlinge beantragten dann Asyl.

Schleuser organisierten häufig Flucht

Ob per Auto, Transporter oder Flugzeug: "Wir haben viele Fälle dabei, in denen wir davon ausgehen, dass dahinter eine Organisationsstruktur von Schleusern stehen muss", sagt Jäger. Manche Reiserouten seien ohne Kontakte und Hilfestellungen kaum zu bewältigen. Schleuser zu ermitteln, sei extrem schwierig. An den EU-Binnengrenzen seien die Migranten unbegleitet.

Stefan Döhn ist Pressesprecher der Bundespolizei Trier, deren Inspektionsgebäude auf dem Bild im Hintergrund zu sehen ist. SWR

Man gehe davon aus, dass mehr als die Hälfte der Fälle auf Schleusungen zurückgingen, sagt der Sprecher der Bundespolizei Trier, Stefan Döhn. Aber nur bei einem sehr kleinen Anteil von rund 50 Fällen sei dies auch belegbar. "Auch dann heißt es nicht, dass wir die Täter kriegen." Ein Hinweis auf Schleusung sei zum Beispiel, wenn Menschen verschiedene Bargelddepots in einzelnen Briefumschläge für Anschlusstransporte dabei hätten. "Wir haben auch Fälle, wo wir wirklich schlucken müssen", sagt Jäger.

"Wenn man sieht, das sind Flüchtlinge, die aus den ärmsten Verhältnissen in Syrien oder Nordafrika unter Aufbietung aller Möglichkeiten, die sie haben, flüchten."

Man sehe den Menschen dann an, dass sie Angst hätten - vor den Behörden und vor einer Zurückführung. "Wir versuchen, sie dann in Ruhe abzuholen und informieren sie, wie es weitergeht." Man müsse aber wissen: Wer unerlaubt einreise, begehe zunächst einmal eine Straftat. "Inwieweit es aber schlimm ist, das muss man in einem weiteren Verfahren prüfen." Stichproben-Kontrollen gebe es in Zügen, Bussen, aber auch im Individualverkehr im Raum rund 30 Kilometer entfernt zur Grenze. Die Bundespolizei Trier stimme sich dabei auch mit den Kollegen im saarländischen Saarbrücken ab.

Absprachen mit anderen Grenzinspektionen

Zum Beispiel bei Bussen oder Zügen, die aus Frankreich über das Saarland nach Trier fahren, informiere man sich, damit man nicht doppelt kontrolliere. Zudem gebe es gemeinsame Kontrollen mit Saarländern, sagt der stellvertretende Inspektionsleiter Benedikt Noll. Dann postiere sich die Bundespolizei im Saarland entlang der Grenze zu Frankreich, die aus Trier zu Belgien und Luxemburg. "Je höher die Kontrollintensität, desto höher die Feststellungen." Rheinland-Pfalz und das Saarland grenzen über 454 Kilometer an Frankreich, Belgien und Luxemburg.