Unfall auf A60 in der Eifel: Auto knallt in Holztransporter

Auf der A60 bei Landscheid (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist am Donnerstagmorgen ein junger BMW-Fahrer auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Er überlebte den Unfall schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer auf der Autobahn in Richtung Belgien unterwegs. An einer Steigung zwischen dem Rastplatz Fintenkapelle und der Anschlussstelle Landscheid sei er gegen einen vorausfahrenden Sattelschlepper aufgefahren.

Fahrer musste von Feuerwehr aus BMW befreit werden

Der Sattelschlepper hatte Fichtenholz geladen, so die Polizei. Der BMW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß in seinem Auto eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ursache für Unfall auf A60 noch unklar

Der Fahrer des Holztransporters blieb unverletzt. An dem BMW und am Auflieger des Sattelschleppers entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

Warum der BMW-Fahrer auf den Sattelschlepper auffuhr, ist noch unklar. Während der Unfallaufnahme war die A60 im Bereich der Anschlussstelle Landscheid für zwei Stunden gesperrt.