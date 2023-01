Vater bewusstlos: Sohn verhindert schweren Unfall auf der A60 bei Ingelheim

per Mail teilen

Geistesgegenwärtig hat ein 28-Jähriger gestern Abend auf der A60 bei Ingelheim einen schlimmeren Unfall verhindert. Sein Vater hatte plötzlich hinter dem Steuer das Bewusstsein verloren.

Nach Angaben der Polizei war das Auto der beiden in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Ingelheim Ost und West plötzlich außer Kontrolle geraten. Das Fahrzeug fuhr nach rechts in die Baustellenabsperrung, überfuhr zwei Warnbaken und kam schließlich an der Schutzplanke zum Stehen.

Geistesgegenwärtig eingegriffen

Wie sich im Anschluss herausstellte, war der 67 Jahre alte Fahrer aus Gensingen durch einen medizinischen Notfall plötzlich bewusstlos geworden. Sein 28-jähriger Sohn, der als Beifahrer neben ihm saß, griff geistesgegenwärtig ins Lenkrad, lenkte den Wagen durch die Baustellenabsperrung in die Leitplanke und verhinderte so Schlimmeres.

Der Vater konnte durch Ersthelfer und alarmierte Rettungskräfte aus dem Auto befreit und wiederbelebt werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist laut Polizei kritisch.