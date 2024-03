Ohne Reue, gut gelaunt und zugänglich, so beschrieben Polizisten den Trierer Amokfahrer am dritten Prozesstag. Die Situation bei den Vernehmungen sei für sie skurril gewesen.

"Er war fernab von allem, gut gelaunt, fragte nach den aktuellen Bundesligaergebnissen und bemängelte, dass es im Gefängnis für ihn keine Bücher gab", berichtet ein Polizist am dritten Prozesstag von einer Fahrt mit dem Angeklagten vom Gefängnis zur Vernehmung.

Diese Situationen waren für uns als Menschen und Polizisten skurril.

Auch in den Vernehmungen sei das Verhalten des Amokfahrers nicht in Einklang zu bringen gewesen mit dem, was passiert war, sagte der Beamte. Der Täter sei redselig gewesen, froh über die Aufmerksamkeit, die ihm entgegengebracht wurde, habe gelacht.

Der Amokfahrer habe sein Leben und die Tat in den Vernehmungen völlig voneinander getrennt, sagten Polizisten im Prozess. SWR Ludger Peters

Immer, wenn es um ihn und sein Leid ging, habe er sehr viel geredet. Der Trierer Amokfahrer behauptet, Opfer einer Verschwörung geworden zu sein, die in der Kindheit begann. Zur Amokfahrt durch Trier habe er geschwiegen. "Diese Situationen waren für uns als Menschen und Polizisten skurril", so der Ermittler.

Amokfahrer ließ sich alle Zähne ziehen

Häufig habe der Täter berichtet, in der Kindheit Teil eines Pharmaexperiments gewesen zu sein, so die Polizisten am dritten Verhandlungstag in der Neuauflage des Amokprozesses. Sein Vater habe ihn dazu angemeldet. Dabei sei ihm eine unbekannte Substanz gespritzt worden, wodurch er radioaktiv verseucht sei.

Alkoholeinfluss war kaum zu spüren

"Wenn andere morgens einen Kaffee tranken, machte er eine kleine Flasche Schnaps weg", sagte einer seiner ehemaligen Freunde vor Gericht aus. Er habe viel vertragen, ohne dass er betrunken wirkte, sagte ein anderer Bekannter.

Die Polizei stellte nach der Tat einen Alkoholgehalt von 1,39 Promille im Blut des Täters fest. "Davon war bei der ersten Vernehmung nichts zu spüren. Kein Lallen, kein Wanken beim Gehen", sagte eine Polizeibeamtin vor Gericht aus.

Der Alkoholkonsum des Täters spielt in dem Prozess eine Rolle, weil es auch darum geht, inwieweit der Amokfahrer während der Tat schuldfähig war.