In Trier werden heute die ersten Sicherheitspoller aktiviert. Damit sollen Fahrzeuge nur noch beschränkt in die Fußgängerzone fahren können und sich Passanten sicherer fühlen.

Pünktlich um 11 Uhr werden die versenkbaren Poller an der Liebfrauenkirche und "An der Meerkatz" jetzt täglich nach oben gefahren. Vorher dürfen Lieferfahrzeuge ab 6 Uhr Geschäfte in der Fußgängerzone anfahren, danach versperren die Poller die Durchfahrt.

Die Stadt Trier hat das Motto ausgegeben: "Liefern ab 6, spazieren ab 11". Bislang durften Geschäfte rund um die Uhr beliefert werden. Die neuen Lieferzeiten gelten in der gesamten Zone. Auch dort, wo jetzt noch keine Poller stehen. Nach 11 Uhr können Fahrzeuge nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung in die Fußgängerzone einfahren.

Wer bekommt eine Ausnahmegenehmigung? Prinzipiell gilt: Auch während der Lieferzeiten von 6-11 Uhr benötigt man eine Ausnahmegenehmigung. Ausgenommen davon sind aber das Be- und Entladen, das Bringen und Abholen von Menschen mit Gehbehinderung für einen Arztbesuch sowie Menschen mit Parksonderausweis. Ausnahmen gelten für: Personen mit einem Stellplatz in der Fußgängerzone

Personen, die zum Beispiel kühlpflichtige Medikamenten oder Speisen transportieren

Einzelfälle wie Anfahren einer Baustelle oder Catering-Lieferung Kosten: Stellplatzbesitzer erhalten für 60 Euro eine für ein Jahr gültige Dauergenehmigung. Den höchsten Betrag zahlen Reinigungsfirmen mit 700 Euro pro Jahr für eine Dauergenehmigung. Brautpaare, die im Standesamt am Domfreihof heiraten, können eine Einzelgenehmigung für 20 Euro erhalten. Vignette und Handy: Besitzer von dauerhaften Ausnahmegenehmigungen erhalten eine Vignette für die Windschutzscheibe. Die Poller öffnen sich automatisch, wenn das Fahrzeug sich nähert. Bei Einzelgenehmigungen können die Poller über einen Anruf mit dem Handy heruntergelassen werden. Bußgeld: Wer ohne Ausnahmegenehmigung nach 11 Uhr aus der Fußgängerzone fahren möchte, kommt nicht mehr raus. Er muss die Poller über eine Störungshotline öffnen lassen und erhält in der Folge einen Bußgeldbescheid.

Die Fußgängerzone soll jetzt tagsüber nur für Fußgängern da sein, sagt der zuständige Trierer Dezernent Ralf Britten: "Es ist unser Ziel, dass sich alle Menschen, die zu Fuß in unserer Fußgängerzone unterwegs sind, sich sicher und wohl fühlen."

Ab Anfang März werden die versenkbaren Poller an der Liebfrauenkirche nur zwischen 6 und 11 für den Lieferverkehr Uhr heruntergefahren. SWR Ludger Peters

Ausgangspunkt für das Pollerkonzept war die Amokfahrt in Trier Ende 2020. Danach beschloss der Stadtrat, die Fußgängerzone besser zu schützen. Im Laufe dieses Jahres will die Stadt Trier auch die Zugänge zum Hauptmarkt mit Pollern absichern.

Fußgängerzone wird größer

Zeitgleich mit der Aktivierung der Poller wird die gesamte Neustraße und zwei ihrer Seitenstraßen Teil der Fußgängerzone.

Hier am Eingang der Neustraße darf ab März nur noch der Lieferverkehr vormittags einfahren. Sicherheitspoller sollen die Zufahrt später versperren. SWR Ludger Peters

Aus Richtung Südallee/Kaiserstraße dürfen dann keine Autos mehr in die Neustraße fahren. Das betrifft auch Eltern, die ihre Kinder in das dortige Gymnasium bringen. Die Einfahrt wird später mit versenkbaren Sicherheitspollern gesperrt. Die Arbeiten könnten nach Angaben der Stadt 2025 beginnen.

Parkplätze fallen weg

Da die Neustraße jetzt auf ihrer kompletten Länge Fußgängerzone wird, fallen dort auch viele Parkplätze weg. Die meisten sind Bewohnerparkplätze.

Am Parkplatz am "Roten Turm" gibt es künftig keine öffentlichen Parkplätze mehr. Hier entsteht Ersatz für die weggefallenen Bewohnerparkplätze im Bereich Neustraße. SWR Ludger Peters

Die Stadt schafft dafür Ersatz im Umfeld der Tufa und am Parkplatz "Roter Turm" neben der Basilika. Nach Angaben der Stadt wird es dort keine öffentlichen Parkplätze mehr geben. Die Parkautomaten werden abgebaut.