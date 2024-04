Flut 2021: Warum Hilfe für Betroffene in der Region Trier weiter wichtig ist

Fast drei Jahre nach der Flutkatastrophe gibt es in der Eifel immer noch hunderte Haushalte, die keine staatlichen Hilfen beantragt haben. Um sie zu erreichen, ist die Caritas in den Gemeinden unterwegs. Auch in Irrel.

Sendung am Mi. , 3.4.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier