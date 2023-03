Nach Erdbeben in der Türkei: So helfen Menschen aus der Eifel

Die EU hält in Brüssel eine Geberkonferenz für die Türkei nach der Erdbebenkatastrophe ab. Was dort gebraucht wird, wissen drei Eifeler Hilfsorganisationen ganz genau. Sie engagieren sich vor Ort.

Am Ort der Katastrophe helfen, Leid lindern: Das ist das Ziel dreier Hilfsorganisationen aus der Eifel, die dafür eigens an Karneval in die Türkei gereist sind. MMS Humanitas, Eifellicht und der Deutsch-Türkische Kulturverein Jünkerath wollten in den abgelegenen Bergregionen Kontakte knüpfen.

Kleidung wird an die vom Erdbeben betroffenen Menschen verteilt. Die Organisationen vor Ort fragen konkret den Bedarf ab. MMS Humanitas Bild in Detailansicht öffnen Die betroffenen Familien im Erdbebengebiet brauchen auch Windeln für ihre Kinder. MMS Humanitas Bild in Detailansicht öffnen Helfende vor Ort bringen Hilfsgüter mit Kleintransportern in die betroffenen Bergregionen. MMS Humanitas Bild in Detailansicht öffnen Haltbare Lebensmittel wie Reis und Hülsenfrüchte sind gefragt. MMS Humanitas Bild in Detailansicht öffnen

Und das ist ihnen auch gelungen, sagt der MMS Humanitas-Vorsitzende Markus Schlickat: "Wir unterstützen jetzt vor Ort drei verschiedene Organisationen mit Geld. Die können die Situation vor Ort tagesaktuell neu einschätzen und dementsprechend reagieren."

Die einheimischen Partner würden eine Feldküche betreiben, für die sie mit dem Geld aus Deutschland Lebensmittel einkaufen können. Sie beschaffen damit in der Türkei auch Kleidung und die dringend benötigten Zelte für die betroffenen Menschen.

Hilfe kommt noch nicht überall an

Das Problem ist nach wie vor, dass in den abgelegenen Bergregionen kaum staatliche Hilfe ankommt, sagt Schlickat: "Die Region ist einfach viel zu groß, als dass der Staat überall sein kann. Natürlich, die staatliche Hilfe kommt. Aber eben noch nicht in dem Maße, wie sie benötigt wird."

Am schwierigsten sei es, Zelte zu bekommen und herauszufinden, was die Menschen brauchen. Die Partner vor Ort gehen daher gezielt in die Notunterkünfte und Zeltstädte, um die Familien dort zu fragen, was sie benötigen, berichtet Schlickat.

"Geldspenden sind das schnellste und einfachste Mittel für uns."

Neben den Hilfsgütern, die vor Ort beschafft werden, schicken die drei Eifeler Hilfsorganisationen auch Lkws aus Deutschland in die Türkei. Einer der einheimischen Partner verteile haltbare Lebensmittel, Schlafsäcke, Isomatten oder Feldbetten dann auf Kleintransporter und fahre noch einmal 300 Kilometer in die betroffenen Gebiete.

Trotzdem könnten Menschen, die aus Deutschland helfen wollen, das am besten mit Geld und nicht mit Sachspenden tun: "Dadurch sparen wir Transportwege und wir können in vielen Bereichen vor Ort einkaufen. Geldspenden sind für uns das schnellste und einfachste Mittel."

Andere Hilfe im Erdbebengebiet als in der Ukraine

Darin unterscheide sich die Hilfe in der Türkei auch von der Hilfe für die Menschen in der Ukraine, wo MMS Humanitas sich auch nach wie vor engagiert. Dorthin liefert die Organisation auch weiter Sachspenden. Denn in der Ukraine sei es deutlich schwerer, Hilfsgüter im Land einzukaufen.

Wie es überhaupt einen Unterschied macht, ob man in einem Kriegsgebiet oder einem Katastrophengebiet hilft, sagt Schlickat: "In einem Kriegsgebiet müssen wir immer darauf achten: Wie verändert sich die Lage? Können wir zum Beispiel unser Anlaufzentrum in Charkiw weiter bedienen oder gibt es dort eine Frontverschiebung?"

Familien in der Türkei leben nach der Erdbebenkatastrophe in Zelten und anderen provisorischen Notunterkünften. MMS Humanitas Bild in Detailansicht öffnen Ein Bild der Zerstörung bietet sich in den abgelegenen Bergregionen der Türkei, wo noch nicht viel staatliche Hilfe angekommen ist. MMS Humanitas Bild in Detailansicht öffnen Kaum ein Haus steht noch im türkischen Erdbebengebiet. MMS Humanitas Bild in Detailansicht öffnen Auch diese Moschee im türkischen Erdbebengebiet ist eingestürzt. MMS Humanitas Bild in Detailansicht öffnen Die drei Eifeler Hilfsorganisationen waren an Karneval in der Türkei, um Kontakte zu knüpfen. Seitdem arbeiten sie mit örtlichen Organisationen zusammen. MMS Humanitas Bild in Detailansicht öffnen

In der Türkei gebe es diese Unsicherheit nicht. Sechs Wochen nach den Erdbeben hätten Schlickat und seine Mitstreiter mit den örtlichen Organisationen Strukturen für die Verteilung der Hilfsgüter aufbauen können. Das laufe jetzt geregelt ab.

EU-Geberkonferenz in Brüssel

Auf die EU-Geberkonferenz für die Türkei und Syrien am Montag in Brüssel blickt Schlickat skeptisch: "Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Aber von der Politik erwarte ich immer relativ wenig. Und seitdem ich jetzt seit einem Jahr im Krisenmodus bin, blende ich Nachrichten im Allgemeinen auch aus."

Großer Spendensammeltag im Eifelkreis Bitburg-Prüm Am 25. März findet im gesamten Eifelkreis Bitburg-Prüm ein Spendensammeltag für Notleidende in der Türkei, in Syrien und der Ukraine statt. Landrat Andreas Kruppert (CDU), der Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Jürgen Larisch und der MMS-Humanitas-Vorsitzende Markus Schlickat rufen dazu zwischen 9 und 13 Uhr auf. An 35 Stellen im gesamten Kreis können Geld- oder Sachspenden abgegeben werden. Benötigt werden den Angaben zufolge unter anderem Schlafsäcke, Isomatten, haltbare Lebensmittel wie Konserven und Nudeln, Hygieneartikel, aber auch Rollstühle, Generatoren, elektrische Heizgeräte oder Feuerwehruniformen. Die Hilfsorganisation MMS Humanitas hat auch ein Spendenkonto eingerichtet. Ihren Angaben zufolge werden die gesammelten Spenden in die Krisenregionen transportiert und das Geld dort eingesetzt.

Schlickat setzt lieber weiter auf die eigene Arbeit der drei Organisationen aus der Eifel. Und ruft für den 25. März zu einem "Großen Spendensammeltag" gemeinsam mit dem Eifelkreis Bitburg-Prüm auf.