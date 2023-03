per Mail teilen

Am Mittwoch macht die Bundeswehr ein mobiles Krankenhaus im türkischen Erdbebengebiet auf. Dort helfen auch Soldatinnen und Soldaten aus Koblenz.

25 Betten, einen Operationssaal, ein Labor und einen Schockraum haben die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in der türkischen Stadt Altınözü seit dem 8. März aufgebaut. Am Mittwochmittag wird es nach Bundeswehrangaben eröffnen. Die komplette Infrastruktur ist den Angaben zufolge in Zelten untergebracht. Die mobile Klinik soll das kommunale Krankenhaus der Provinz Hatay ersetzen. Es ist seit dem Erdbeben im Februar einsturzgefährdet und kann nicht genutzt werden.

Soldatinnen und Soldaten machten sich am Mittwoch vom niedersächsischen Wunstorf auf den Weg in die Türkei. Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr

Medizinische Versorgung findet in Zelten statt

Nach der Eröffnung haben die Chirurgen, Allgemeinmediziner und Anästhesisten der Bundeswehr dann ihren ersten Arbeitstag. Aus Koblenz sind Spezialisten des Bundeswehrzentralkrankenhauses und des Sanitätsdienstes an der Hilfsmission beteiligt. Unterstützt werden sie von türkischen Ärzten und Ärztinnen sowie Pflegepersonal.

"Wir erwarten, dass viele Patienten zur Nachversorgung ihrer Wunden kommen, die sie durch das Erdbeben erlitten haben", sagte ein Sprecher der Bundeswehr vor Ort. Zudem verletzten sich Menschen immer wieder bei den Aufräumarbeiten. "In den letzten Tagen hat es außerdem viel geregnet, jetzt scheint die Sonne. Deswegen sind wir auch auf Infektionskrankheiten wie Cholera vorbereitet."

Errichtet wurde das Zelt-Krankenhaus auf einem ehemaligen Fabrikgelände. Zuerst sei der Boden planiert worden. Dann sei die Trinkwasser- und Abwasserversorgung errichtet worden, so die Bundeswehr. Insgesamt hätten die Aufbauarbeiten etwas gedauert als zunächst geplant.

Bundeswehreinsatz im Erdbebengebiet in der Türkei soll zwei Monate dauern

Wie der Sanitätsdienst mitteilte, erfolgt die Hilfsmission auf Bitte des Bundeskanzleramtes und der NATO. Es sei eine Selbstverständlichkeit der notleidenden Bevölkerung in der Türkei zu helfen. In Absprache mit den türkischen Partnern sei das mobile Krankenhaus an die Bedürfnisse vor Ort angepasst worden, heißt es.

Nach Angaben der Bundeswehr sind insgesamt 150 Soldatinnen und Soldaten für den Betrieb des Krankenhauses in der Türkei eingeteilt. Geplant sei der Einsatz für maximal zwei Monate. Bei dem Erdbeben am 6. Februar verloren mehr als 45.000 Menschen allein in der Türkei ihr Leben.