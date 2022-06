"Völlig irre!" - Trierer Teststellen-Betreiber kritisiert Lauterbachs Pläne

Kostenlose Corona-Tests für alle gibt es noch bis Ende Juni. Gesundheitsminister Lauterbach will sie nur noch ausgewählten Personengruppen anbieten. Der falsche Weg, sagt ein Trierer Teststellen-Betreiber.

Alfons Endlein begrüßt freundlich den jungen Mitarbeiter in der Teststation in der Trierer Brotstraße. Vor einigen Wochen hat Endlein in einem leerstehenden Ladenlokal wieder ein Testzentrum für kostenlose Schnelltests eröffnet. Der 40-Jährige betreibt mehrere solcher Stationen in Trier und zählt hier zu den größten Anbietern.

Alfons Endlein betreibt einige Teststationen in Trier. SWR

Die Pläne des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD), ab Juli die kostenlosen Coronatests für jedermann abzuschaffen, macht Endlein fassungslos. Auch weil die Infektionszahlen mit dem Coronavirus inzwischen wieder steigen.

"Das ist doch völlig irre. Ohne Plan. Ohne Ziel!"

Wie sollen Kontrollen durchgeführt werden?

Die kostenlosen Bürgertests sollen nach den Vorstellungen der Bundesregierung ab Juli nur noch für Menschen bereitgestellt werden, die Symptome haben. Außerdem für ausgewählte Gruppen wie Kleinkinder und Schwangere.

Endlein schüttelt bei dieser Aufzählung den Kopf. "Wer soll das an der Teststation denn eigentlich kontrollieren", fragt er. "Sollen meine Mitarbeiter dann die Menschen abfragen, ob sie ihre Großmutter im Altenheim besuchen wollen oder schwanger sind?"

"Wir sind doch nicht bei der Stasi!"

Mehr als 200 Mitarbeiter haben keine Sicherheit

Betroffen von Lauterbachs Plänen seien bei ihm insgesamt 250 Mitarbeitende, sagt Endlein. Das sei eine schwierige Situation, da es für sie keine Sicherheit gebe, ob sie weiter über den 30. Juni gebraucht würden. "Da hänge ja nicht nur ich als Unternehmer dran".

Denn werden die kostenlosen Bürgertests von der Politik eingeschränkt, wird Endlein den Betrieb seiner Teststationen runterfahren. Er wird erstmal die Öffnungszeiten verkürzen und weniger Mitarbeiter beschäftigen.

"Solange es sich halbwegs trägt und wir die Mitarbeiter bezahlen können, machen wir das weiter."

Zurzeit verdient er mit den Teststationen noch Geld. Ob das mit Plänen von Lauterbach allerdings in dem bisherigen Umfang so weiter geht, weiß Endlein nicht. Sicherlich müsse er erstmal Mitarbeitende entlassen und kleine Teststationen auf dem Land schließen, damit es wirtschaftlich lukrativ bleibe, so der Unternehmer.

Lauterbachs Pläne erschweren Einschätzung des Infektionsgeschehens

Thomas Müller von der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, zu der auch das Gesundheitsamt der Stadt Trier gehört, sieht das Vorhaben von Lauterbach ebenfalls kritisch.

"Grundsätzlich ist es nötig, dass so viel wie möglich getestet wird."

Würden die kostenlosen Bürgertests für alle abgeschafft, werde weniger getestet und das mache es schwierig, einen Überblick über das Infektionsgeschehen in der Region Trier zu behalten, sagt Müller. Die Abschaffung der kostenlosen Bürgertest wäre da also kontraproduktiv.

Trierer Unternehmer will Beratungen der Politik abwarten

Alfons Endlein ist schon wieder unterwegs. Der Betreiber vieler Teststationen in Trier hat auch noch ein großes Schuhgeschäft in der Innenstadt. Er will jetzt erstmal abwarten, was die Gesundheitsminister der Länder beraten. "Dann weiß ich vielleicht mehr und kann planen", sagt der Unternehmer. Bis dahin wartet er erstmal ab.