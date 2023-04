Wohin an Ostern? 12 Ausflugstipps für die Region Trier

Eine Geocaching-Tour oder eine Schifffahrt auf der Mosel? Über Ostern gibt es in der Region Trier einiges zu erleben. Wir haben hier ein paar Tipps für die Feiertage gesammelt.

Lust auf eine digitale Schatzsuche im Hunsrück? In Morbach hat die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Tourist-Information Morbach einen Geocache für alle Abenteurer eröffnet.

Mit Hilfe von Informationen an der Arnikaschleife - einem Teilstück der Traumschleife "LandZeitTour" - können Wanderer an der Burgruine Baldenau Fragen beantworten und das Rätsel lösen, um schließlich den Schatz zu finden. Mehr Informationen zum Geocaching entlang der Arnikaschleife gibt es hier.

Ein Highlight am Ostermontag ist die traditionelle Eierlage in Schönecken im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Zwei Junggesellen rennen um die Wette: Ein Läufer und ein Raffer. Der Läufer muss in den Nachbarort Seiwerath und zurück laufen - insgesamt 7,6 Kilometer.

Der Raffer läuft einzeln zu 104 rohen Eiern, die im Abstand einer Elle (also etwa 60 Zentimeter) auf dem Boden liegen und bringt sie zurück in den Korb. Neben Bücken, Aufraffen, Drehen und Weiterlaufen legt auch er etwa sieben Kilometer zurück. Wer zuerst seine Aufgabe erledigt, hat gewonnen. Der Wettkampf hat seinen Ursprung im 15. Jahrhundert.

Wer lieber ein gutes Glas Wein trinken möchte: Über Ostern präsentieren Winzer aus Trier und Umgebung ihre Weine an den Weinständen am Saarufer in Saarburg und am Hauptmarkt in Trier. Der Weinstand in Trier ist längst Kult, in Saarburg gibt es seit dem 1. April erstmals einen Wein-Pavillon an der Schiffsanlegestelle. Ein "Winzer des Monats" präsentiert dort seine Weine.

Vor dem Weinstand in Trier tummeln sich an manchen Tagen Hunderte Menschen. SWR Solveig Naber

Das Glas Wein schmeckt auf dem Sonnendeck eines Schiffes noch besser: Die Personenschiffer an Mosel und Saar starten traditionell an Ostern in die Hauptsaison. Wie wäre es mit einer Schiffstour auf der Saar von Saarburg bis zur Saarschleife bei Mettlach? Die Personenschifffahrt Kolb von der Mosel bietet zu ihren ganzjährigen Rundfahrten auch Linienfahrten zwischen Bernkastel-Kues und Cochem an.

Die Personenschiffer - wie hier an der Saar - starten traditionell an Ostern in die Hauptsaison. SWR

Die Stadt Traben-Trarbach hat ein Osterprogramm geplant. Von erlebnisreichen Weinproben über Planwagenfahrten bis hin zu Kinderstadtführungen ist für jeden etwas dabei. Mit Einbruch der Dämmerung startet an Ostersonntag um 19 Uhr die traditionelle Fackelwanderung über den Mont Royal.

In Osann-Monzel an der Mosel findet in diesem Jahr wieder das traditionelle Ostereierschießen im Schützenhaus statt. Von 10 bis 16 Uhr ist am Ostermontag jeder herzlich willkommen. Für treffsichere Schützen gibt es vom Osterhasen bunte Eier als Belohnung.

Nicht nur bei Touristen beliebt ist eine 45-minütige Stadtrundfahrt mit dem Römer-Express in Trier. Hierbei lernen auch Einheimische die Stadt Trier von einer anderen Seite kennen. Das Bähnchen fährt alle 30 Minuten unter anderem an der Porta Nigra, am Dom und dem Geburtshaus von Karl Marx in der Brückenstraße vorbei.

Wie wäre es an Ostern mit einem Museumsbesuch? Das Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz hat auch über die Ostertage geöffnet. An beiden Ostertagen bietet das Museum eine Osterrallye für Familien an. In einem Quiz rund um das Thema österliche Bräuche und Frühling kann man sein Wissen testen. Familien mit zwei Erwachsenen und beliebig vielen Kindern unter 14 Jahren zahlen insgesamt 14 Euro.

Der ehemalige Güterschuppen am Bahnhof Konz wurde im Freilichtmuseum Roscheider Hof wieder aufgebaut. Freilichtmuseum Roscheider Hof

Das Kloster Machern bei Bernkastel-Kues bietet ein ganz besonderes Osterprogramm: Von einer Legobauaktion über eine Malaktion von Holzfiguren bis hin zu einer geführten Nestsuche mit zwei Alpakas ist alles dabei. Auch das Museum kann zwischen 11 und 17 Uhr besucht werden. Für die ganze Familie findet hier einer große Ostereiersuche statt.

Auch das Besucherbergwerk in Fell hat an allen Ostertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mit einem Abstand von 45 Minuten werden die Gäste durch das Schieferbergwerk geführt. Die damalige Arbeit ist in einem nachempfundenen Gang durch einen Bergwerkstollen nacherlebbar.

Außerdem geht darum, wie die Vorfahren der Fledermäuse in der tiefen geologischen Vergangenheit ihr Flugvermögen und die Fähigkeit zur Echoortung entwickelten.

Im Besucherbergwerk Fell gibt es spannende Einblicke in den Schieferbergbau. Besucherbergwerk Fell

Wer sich für Flugzeuge wie die Vickers VC10 aus Abu Dhabi, die Saab Viggen aus Schweden oder die Lockheed Super Constellation der Lufthansa interessiert, ist bei der Flugausstellung in Hermeskeil genau richtig. Auf dem 76.000 Quadratmeter großen Außengelände und in vier Hallen finden Besucher über 100 originale Flugzeuge, 60 Flugmotoren und vieles mehr.

Ein weiteres Highlight ist eine Concorde mit 150 Sitzplätzen. Dort gibt es auch ein Café. Die Flugausstellung ist an Ostern zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet.

Auf der Flugausstellung Peter Junior in Hermeskeil gibt es mehr als 100 Flugzeuge zu sehen. Flugausstellung Peter Junior

Zum Schluss noch ein Tipp für Mountainbiker: An Ostern startet im Trailpark die Bikesaison am Erbeskopf. An Ostersonntag und Ostermontag ist der Park von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Mitzubringen sind nur technisch einwandfreie Bikes und ein Helm. Der Trailpark empfiehlt eine Schutzausrüstung und Vollvisierhelme auf allen Strecken.