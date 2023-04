Wo die Osterferien in RLP auch bei Regen Spaß machen

Endlich sind sie da, die Osterferien! Doch statt Sonne satt hat die Familien zum Ferienstart Regen erwartet. Was also tun mit dem abenteuerlustigen Nachwuchs? Eine Rheinfahrt macht zum Beispiel bei jedem Wetter Spaß. Und wer ganz sicher nicht nass werden will, geht am besten nach unten, nämlich in die Bergbauerlebniswelt nach Imsbach. Unsere SWR-Reporterinnen haben es vorgemacht.