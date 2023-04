Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag. Was sind das für Feiertage, wann gibt es Gottesdienste und welche Bräuche gibt es in Rheinland-Pfalz?

Ostern ist das höchste Fest der Christen - auch in Rheinland-Pfalz. Sie erinnern in der Karwoche an das Leiden und Sterben von Jesus Christus und feiern am Ostersonntag mit großen Gottesdiensten seine Auferstehung. Doch neben den Messen rund um das Osterfest haben sich in Rheinland-Pfalz viele, teils skurrile Traditionen etabliert.

Feiertage rund um Ostern und ihre Bedeutung

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, in der sich Christinnen und Christen auf Ostern vorbereiten. Ihren Höhepunkt findet die Fastenzeit in der Karwoche. Eingeleitet wird sie eine Woche vor Ostern mit dem Palmsonntag, an dem die Gemeinden oft mit Palmzweig-Prozessionen dem Einzug von Jesus in Jerusalem gedenken.

Am Gründonnerstag wird am Abend in einem Gottesdienst das letzte Abendmahl gefeiert - mancherorts inklusive Fußwaschung durch den Priester. In einigen Gemeinden finden anschließend Agapefeiern statt, wo Christinnen und Christen bei Essen und Trinken die Gemeinschaft untereinander und mit Gott bezeugen. Im Gründonnerstagsgottesdienst verstummen bis Ostern die Kirchenglocken und Orgeln und der Altarschmuck wird entfernt.

Am Karfreitag ist dann Ruhe. Es ist der Tag der Kreuzigung Jesu vor den Toren vor Jerusalem. Klassischerweise wird dem entlang der 14 Stationen des Kreuzwegs gedacht - und in der Karfreitagsliturgie zur überlieferten Todesstunde um 15 Uhr. Viele Christinnen und Christen schweigen am Karfreitag, essen Fisch oder verzichten ganz auf Speisen.

Stille Feiertage und Tanzverbot vor Ostern

Tanzverbot an sogenannten stillen Feiertagen An manchen gesetzlichen Feiertagen gilt ein Verbot von Versammlungen, Sport- und Tanzveranstaltungen. Vor allem das Tanzverbot sorgt vor den sogenannten stillen Feiertagen jedes Jahr für Diskussionen. Laut dem rheinland-pfälzischen Feiertagsgesetz sind etwa von Gründonnerstag um 4 Uhr bis zum Ostersonntag um 16 Uhr öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. Clubbesitzerinnen und -besitzer umgehen dieses Verbot teilweise, indem sie etwa private Gästelisten aufsetzen, um so das Kriterium der öffentlichen Tanzveranstaltung zu umgehen. Anderweitige Versammlungen und Veranstaltungen sind nur am Karfreitag untersagt, sofern sie nicht der Religionsausübung dienen oder dem Charakter des Feiertages angepasst sind. Auch Sportveranstaltungen dürfen am Karfreitag nicht und am Ostersonntag nicht vor 13 Uhr stattfinden. Neben der Zeit von Gründonnerstag bis Ostersonntag sind auch andere Feiertage von den Verboten betroffen. Je nach Veranstaltungsart gelten die Vorschriften für den Totensonntag und den Volkstrauertag, für Allerheiligen, Heilig Abend, den ersten Weihnachtsfeiertag und den Pfingstsonntag.

Der Ostersonntag ist der wichtigste Feiertag im Christentum. Das Osterfest beginnt mit der Osternacht - entweder in den frühen Morgenstunden des Sonntags oder teilweise auch schon am Abend des Karsamstags. Am gesegneten Osterfeuer wird die Osterkerze entzündet. Ihr Licht symbolisiert im Christentum die Anwesenheit Gottes und soll das ganze Jahr über an die Auferstehung erinnern, die an Ostern gefeiert wird, also den Sieg des Lebens über den Tod.

In der Osternacht wird in mehreren Lesungen an die christliche Geschichte erinnert. Dazu gehören Auszüge aus der Bibel zur Erschaffung der Welt durch Gott oder über die Flucht der Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft. Vielerorts finden in der Osternacht ebenfalls Tauffeiern statt und bereits Getaufte erneuern ihren Glauben.

Warum feiert die orthodoxe Kirche Ostern später?

Der Ostermontag ist der zweite Osterfeiertag und gilt in der Kirche wie die gesamte Woche nach Ostern als Hochfest. Frei ist allerdings nicht eine Woche lang. Gesetzlicher Feiertag ist nur noch der Ostermontag.

Gottesdienste an Ostern in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz finden in der Karwoche und an den Ostertagen verschiedenste Gottesdienstangebote in den jeweiligen Kirchengemeinden statt. Im folgenden finden Sie eine Übersicht der Hauptgottesdienste zum Osterfest in den katholischen (Erz-)Bistümern in Rheinland-Pfalz (Mainz, Trier, Speyer, Limburg und Köln) sowie in den hier ansässigen evangelischen Landeskirchen (Evangelische Kirche der Pfalz, Evangelische Kirche im Rheinland, Evangelische Kirche in Hessen und Nassau):

Ostergottesdienste im Bistum Mainz Das sind die Hauptgottesdienste an Ostern im Bistum Mainz: Die Feier der Osternacht beginnt am Karsamstag, 8. April, um 21.30 Uhr mit einem Osterfeuer auf dem Domfriedhof. Anschließend wird die Liturgie der Osternacht unter der Leitung von Weihbischof und Generalvikar Udo Markus Bentz im Dom gefeiert. Der Mädchenchor am Dom und St. Quintin, Mitglieder des Mainzer Domorchesters und Domorganist Daniel Beckmann gestalten die Feier musikalisch. Am Ende des Gottesdienstes erfolgt die Segnung von Ostereiern, die an die Mitfeiernden verteilt werden. Am Ostersonntag feiert Bischof Peter Kohlgraf um 10 Uhr ein Pontifikalamt im Mainzer Dom. Neben dem Orgelspiel gestalten der Mainzer Domchor und das Domorchester den Gottesdienst mit der Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart und dem Halleluja aus dem Oratorium "Messias" von Georg Friedrich Händel. Auch um 15 Uhr gibt es ein Pontifikalamt mit Bischof Kohlgraf, unter anderem unter Beteiligung des Domchors. Mehr Infos zu den Gottesdiensten am Mainzer Dom während der Kar- und Ostertage finden Sie hier.

Ostergottesdienste im Bistum Trier Das sind die Hauptgottesdienste an Ostern im Bistum Trier: Die Osternachtsfeier findet an Karsamstag um 21:30 Uhr statt. Am Ostersonntag wird Bischof Stephan Ackermann um 10 Uhr das Pontifikalamt feiern und um 18 Uhr der Pontifikalvesper vorstehen. Weitere Informationen zu den Gottesdiensten im Bistum Trier während der Kar- und Ostertage finden Sie hier.

Ostergottesdienste im Bistum Speyer Das sind die Hauptgottesdienste an Ostern im Bistum Speyer: Die Feier der Osternacht beginnt am Karsamstag um 21 Uhr im Speyerer Dom. Nach dem Entzünden von Osterfeier und Osterkerze in der Vorhalle zelebriert Bischof Karl-Heinz Wiesemann den Gottesdienst in der Kathedrale. Der Domchor, der Konzertchor des Mädchenchores, die Männerstimmen der Domsingknaben, die Dombläser und die Orgel gestalten die Feier musikalisch. Am Ostersonntag feiert Bischof Wiesemann um 10 Uhr ein Pontifikalamt und um 16.30 Uhr eine Pontifikalvesper. Den Gottesdienst am Vormittag gestalten die Nachwuchs- und Aufbauchöre des Mädchenchores und der Domsingknaben sowie die Dombläser musikalisch. In der Vesper singt das Vokalensemble der Dommusik. Mehr Infos zu den Gottesdiensten im Speyerer Dom während der Kar- und Ostertage finden Sie hier.

Ostergottesdienste im Bistum Limburg Das sind die Hauptgottesdienste an Ostern im Bistum Limburg: Die Osternacht im Limburger Dom beginnt am Karsamstag um 21 Uhr. Der Gottesdienst mit Bischof Georg Bätzing wird von den Limburger Domsingknaben mitgestaltet und auch im Internet als Livestream übertragen. Am Ostersonntag zelebriert Bischof Georg Bätzing die Ostermesse um 10 Uhr. Für die musikalische Gestaltung sorgen der Domchor und das Domorchester gemeinsam mit verschiedenen Solistinnen und Solisten. Die Heilige Messe wird ebenfalls im Livestream übertragen. Um 17 Uhr feiert der Bischof eine Pontifikalvesper. Mehr Infos zu den Gottesdiensten im Limburger Dom während der Kar- und Ostertage finden Sie hier.

Ostergottesdienste im Erzbistum Köln Das sind die Hauptgottesdienste an Ostern im Erzbistum Köln: Am Karsamstag feiert Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki um 21:30 Uhr die Osternacht im Kölner dom. Am Ostersonntag folgen dort mehrere Messen. Um 10 Uhr gibt es ein Pontifikalamt mit der Erteilung des Päpstlichen Segens mit Kardinal Woelki und um 18 Uhr ein Chorgebet am Abend. Viele der Gottesdienste werden auch im Livestream übertragen. Weitere Informationen zu den Gottesdiensten im Kölner Dom an den Kar- und Ostertage finden Sie hier.

Ostergottesdienste der Evangelischen Kirche im Rheinland Den Hauptgottesdienst der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKIR) feiert Präses Thorsten Latzel am Ostersonntag um 10 Uhr in der Düsseldorfer Johanneskirche. Eine Übersicht aller Ostergottesdienste der EKIR finden Sie hier.

Ostergottesdienste der Evangelischen Kirche der Pfalz Das ist der Hauptgottesdienst an Ostern der Evangelischen Kirche der Pfalz: In der Speyerer Gedächtniskirche findet am Ostersonntag um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Abendmahl statt. Die Predigt hält Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst. Gestaltet wird der Gottesdienst von der Kantorei. Oberkirchenrat Claus Müller predigt am Ostersonntag um 9.30 Uhr in der Lutherkirche in Kaiserslautern. Weitere Ostergottesdienste der Evangelischen Kirche der Pfalz finden Sie hier.

Ostergottesdienste der Evangelische Kirche in Hessen und Nassau Das sind die Hauptgottesdienste an Ostern der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau: Kirchenpräsident Volker Jung gestaltet den Gottesdienst an Karfreitag um 10 Uhr in der Katharinenkirche Frankfurt. Die Pröpstin (Regionalbischöfin) für Rheinhessen und das Nassauer Land Henriette Crüwell hält den Gottesdienst am Ostersonntag um 10 Uhr in der Christuskirche in Bingen. Weitere Gottesdienste der Evangelische Kirche in Hessen und Nassau finden Sie auf dieser Seite.

Neben den Gottesdiensten in den verschiedenen Gemeinden und Domen in Rheinland-Pfalz werden viele Gottesdienste auch im Internet, im Radio oder im Fernsehen übertragen. Dazu können Sie sich auf den Seiten der Landeskirchen und Bistümer informieren. Auch im Fernsehen werden Ostergottesdienste übertragen. Hier finden Sie die Übersicht der Fernsehgottesdienste an Ostern in der ARD und im ZDF.

Kartons mit tausenden Ostereiern warten auf Ihre Verwendung bei Bräuchen rund um Ostern. IMAGO IMAGO / biky

Skurrile Osterbräuche in Rheinland-Pfalz

Osterhase, Osterfeuer, Ostereier suchen sind Traditionen, die in Deutschland wohl jeder kennt. Doch an einigen Orten in Rheinland-Pfalz gibt es ganz spezielle Bräuche rund um das Osterfest - und überall dreht es sich ums Ei:

So heißt es etwa in Ramsen (Donnersbergkreis) Feuer frei fürs Osterei. Unter diesem Motto richtet der dortige Schützenverein das Ostereierschießen aus. Zwischen dem 1. April und dem 10. April können Schützinnen und Schützen mit Luftgewehren und -pistolen auf Zielscheiben schießen und mit Treffern Eier gewinnen. Seit 1977 gibt es die Veranstaltung bereits. Nach Vereinsangaben sind seitdem etwa 2,4 Millionen Eier über die Theke gegangen.

An insgesamt zehn Tagen können sich die Schützen in Ramsen auf die Jagd nach den bunten Ostereiern machen. Einzige Ausnahme ist der Karfreitag - da bleibt der Schießstand geschlossen. SWR

Geschossen wird ebenfalls in Edenkoben bei der Schützengesellschaft "Sankt Hubertus". Vom 8. bis 10. April können sich Schützinnen und Schützen durch das Treffen der Zielscheiben Eier erschießen. Anfänger und Anfängerinnen erhalten vor dem Schießen eine kurze Einführung im korrekten Umgang mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole, bevor sie auf die zehn Meter entfernte Scheibe zielen dürfen.

Ums Ei geht es auch beim Ostereierweitwerfen in Horhausen (Kreis Altenkirchen). In dieser Disziplin können sich die Teilnehmenden am Ostersonntag, 9. April, ab 14 Uhr auf der Wiese am Feuerwehrhaus messen. Bereits zum 35. Mal findet der Wettbewerb statt. Doch aufgepasst: Es gewinnt nicht allein, wer das Ei am weitesten schleudert. Das Osterei muss auch heil bleiben. Schwer vorzustellen, wie der bisherige Rekord von 73 Metern zustande kam.

Der Rekord beim Eierweitwurf in Horhausen im Westerwald liegt bei über 70 Metern. Rolf Schmidt-Markoski

Ditschen heißt es hier, Titschen da und in Winningen (Kreis Mayen-Koblenz) ist es das Ostereierkibben. Am Ostersonntag können Interessierte ab 11 Uhr hartgekochte Eier erwerben und sie dem Ruf "Ber härren Schbetz? Ber härren Oarsch?" folgend gegen die Spitze (Spetz) oder das Hinterteil (Oarsch) eines gegnerischen Eies schlagen. Wer beide Seiten des anderen Eies eindrückt, hat gewonnen und darf dieses behalten.

Auch Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) kennt dieses Spiel. Hier heißt es allerdings Eiergecksen und wird am Ostermontag ab 11 Uhr am Weinprobierstand "Unter den Linden" ausgetragen.

Wer von lustigen Eierspielen nicht genug bekommen kann, könnte nach Norken (Westerwaldkreis) reisen. Dort gibt es das Eierschibbeln. Laut Überlieferungen treffen sich die Einwohnerinnen und Einwohner mit Gästen, um auf einer abschüssigen Wiese, dem Schibbelrain, gegeneinander anzutreten. Dazu wird über zwei lange Leisten ein Ei geschibbelt (abgerollt). Wo es zum Liegen kommt, wird ein Setzei abgelegt. Trifft ein weiteres Schibbelei ebendieses Setzei, erzielt man einen Treffer. Der- oder diejenige mit den meisten Treffern wird Schibbelkönig oder -königin. Für Erwachsene geht es am Ostersonntag ab 13:30 Uhr los, Kinder dürfen am Ostermontag um 10 Uhr antreten.

Das Eierschibbeln soll es schon seit 100 Jahren geben - so alt ist dieses undatierte Foto aus Norken nicht, aber immerhin in schwarz-weiß aufgenommen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Röder

Am Ostermontag kommt es um 14 Uhr zur Neuauflage der jahrhundertealten Tradition der Eierlage in Schönecken (Kreis Bitburg-Prüm). Zwei Junggesellen treten gegeneinander an. Während der sogenannte Raffer nacheinander 104 Eier auflesen muss, die mit Abstand in einer Reihe auf dem Boden platziert sind, spurtet der Läufer in den Nachbarort Seiwerath und zurück. Wer seine Aufgabe zuerst erledigt hat, ist Sieger der Eierlage. Mehr Infos zu dem Brauch und dem Rahmenprogramm am Osterwochenende gibt es hier. Und so sah das ganze 2022 aus: