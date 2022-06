Trierer Amokfahrt: Psychiater schätzt Angeklagten ein

per Mail teilen

Ein psychiatrischer Gutachter soll am Mittwoch im Prozess um die Trierer Amokfahrt aussagen. Bei seiner Einschätzung geht es nicht zuletzt um die Schuldfähigkeit des Angeklagten.

Wenn am Mittwoch vor Gericht die Persönlichkeit des Angeklagten thematisiert wird, ist das von erheblicher Relevanz. Die Richter haben am Ende nicht nur darüber zu entscheiden, ob der Angeklagte die Schuld für die Ereignisse in der Trierer Fußgängerzone trägt, sondern auch, ob der mutmaßliche Amokfahrer möglicherweise im Gefängnis oder einer psychiatrischen Anstalt untergebracht wird.

Vielleicht wird sich der Angeklagte auch selbst äußern. Während des gesamten Prozesses hat er geschwiegen, was für manche Angehörige der Opfer nur schwer zu ertragen ist. Erst als eine Gefängnispsychologin ihm Mitte Juni vor Gericht vorhielt unberechenbar zu sein und sich nur für sich selbst zu interessieren, brach er sein Schweigen.

Bei den Schilderungen über seine Person rief der Angeklagte der Psychologin sichtlich erregt zu: "Ich glaube, es reicht jetzt langsam!" Die Psychologin hatte ihn zuvor auch als "misstrauischen und argwöhnischen Mann" bezeichnet.

Angeklagter könnte sein Schweigen erneut brechen

"Er glaubt, dass oft Dinge getan werden, um ihn zu schikanieren oder zu ärgern", sagte die Psychologin, die eigenen Angaben zufolge in der Justizvollzugsanstalt Wittlich zahlreiche Einzelgespräche mit dem mutmaßlichen Amokfahrer geführt hat.

Wenn nun am Mittwoch erneut die Person des mutmaßlichen Amokfahrers, sein Gemütszustand und Charakter im Mittelpunkt stehen, wird sich zeigen, ob der Angeklagte sein Schweigen erneut bricht oder nur zuhört.

Fünffacher Mord und versuchter Mord in 18 Fällen

Die Anklage wirft dem mutmaßlichen Amokfahrer von Trier fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor. Der Angeklagte soll im Dezember 2020 in der Trierer Innenstadt fünf Menschen überfahren und getötet haben. Viele weitere wurden an jenem Tag verletzt.

Mit dem Urteil im Amokverfahren vor dem Trierer Landgericht ist voraussichtlich im Sommer zu rechnen.