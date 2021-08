Am 19. August beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier. Angehörige und Augenzeugen berichten vorab, wie sie den 1.12.2020 erlebten und was sich seitdem verändert hat.

Am kommenden Donnerstag wird am Landgericht Trier einer der wohl aufsehenerregendsten Prozesse eröffnet, die es dort je gab. Ein 51-jähriger Mann aus Trier ist wegen fünffachen Mordes und versuchten Mordes in 18 weiteren Fällen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 1. Dezember 2020 mit seinem Sportgeländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast zu sein - in der Absicht, Menschen zu töten oder zu verletzen.

Fünf Menschen starben, 24 weitere wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Darüber hinaus wurden viele Menschen durch die Tat traumatisiert.

Wolfgang Hilsemer verlor bei der Amokfahrt seine Schwester. Für ihn ist es grausam, dass der Angeklagte bislang schweigt. Er will wissen, was den Mann zu seinem Handeln bewegte.

Der 1. Dezember 2020 hat tiefe Spuren bei Angehörigen, Augenzeugen und Ersthelfern hinterlassen. Wie sie den Tag und die Zeit danach erlebten, darüber berichtet der SWR in der Woche vor dem Prozess. Was berichten Ärzte, die nach der Amokfahrt vor Ort waren? Wie geht es den Einzelhändlern in der Fußgängerzone, durch die das Auto gerast ist?

Das Ereignis hatte auch langfristige Auswirkungen auf die ganze Stadt. Trier ist nach der Tat näher zusammengerückt, berichten die Menschen. Auch praktische Konsequenzen entstanden - zum Beispiel werden in der Trierer Innenstadt Poller eingerichtet, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die Stadt wird in Sicherheitszonen eingeteilt. Wie schreiten die Maßnahmen voran?

