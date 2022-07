per Mail teilen

Der Prozess um die Amokfahrt in Trier nähert sich dem Urteil: Am Freitag wird möglicherweise mit den Plädoyers begonnen.

Erster an der Reihe wäre dann Oberstaatsanwalt Eric Samel, anschließend werden die Plädoyers der Nebenkläger sowie der beiden Verteidiger folgen. Insgesamt gibt es in dem Prozess 15 Nebenkläger.

Beweisaufnahme im Amok-Prozess noch nicht abgeschlossen

Wie eine Gerichtssprecherin mitteilte, ist die Beweisaufnahme in dem Verfahren aber noch nicht geschlossen. So könnte es am Freitag auch sein, dass noch weitere Beweisanträge gestellt werden. Das Gericht müsste dann darüber entscheiden, ob beispielweise noch weitere Zeugen gehört werden.

Prozessbeobachter halten das aber für unwahrscheinlich. Sie gehen davon aus, dass die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz am Freitag die Beweisaufnahme beendet und die ersten Plädoyers gehalten werden.

Hunderte Zeugen wurden im Landgericht Trier gehört

Der Prozess gegen den 52-jährigen Mann aus Trier-Zewen läuft seit August vergangenen Jahres. Hunderte Zeugen wurden gehört, darunter viele Augenzeugen der Amokfahrt, Polizisten und Bekannte des Angeklagten.

Gutachter: Angeklagter vermindert schuldfähig

Ende Juni hatte der psychiatrische Gutachter ausgesagt und den Angeklagten als vermindert schuldfähig bezeichnet. Er leide an einer paranoiden Schizophrenie. Bei dem gelernten Elektroinstallateur sei ein bizarrer Wahn festzustellen.

Urteil im Amok-Prozess wohl noch im Sommer

Sollte das Gericht in seinem Urteil dem psychiatrischen Gutachter folgen, wird der Angeklagte zunächst in eine psychiatrische Einrichtung für Straftäter kommen. Mit einem Urteil in dem Prozess wird Mitte August gerechnet.

Der Angeklagte soll im Dezember 2020 in der Trierer Fußgängerzone fünf Menschen überfahren und getötet haben. Viele Weitere wurden verletzt.