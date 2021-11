Freunde des Angeklagten sagen im Amokfahrt-Prozess in Trier aus

Es waren nur wenige Minuten, die Leben zerstörten und die Stadt Trier in einen Schock versetzten. Am 1. Dezember 2020 raste ein Mann mit einem Geländewagen durch die Fußgängerzone, tötete und verletzte offenbar gezielt Menschen. Mitte August hat der Prozess vor dem Landgericht Trier begonnen. In unserem Prozesstagebuch berichten wir fortlaufend über den Stand der Gerichtsverhandlung.

*** Freunde und Bekannte des Angeklagten sagen aus - 9. November 2021 ***

Die Freunde des Mannes beschrieben den Angeklagten alle als hilfsbereit. Er habe aber immer das Gefühl gehabt, benachteiligt und verfolgt zu werden. Sie hätten nicht alle Äußerungen ernst genommen. Sie hätten ihn finanziell immer unterstützt, weil er seine Arbeit gekündigt hatte und zeitweise obdachlos gewesen sei. Kurz vor der Tat am 1. Dezember habe er ihnen die Freundschaft gekündigt.

*** Chef der Mordkommission und Freundin des Angeklagten sagen aus - 2. November 2021 ***

Im Prozess um die tödliche Amokfahrt in der Trierer Fußgängerzone sagte am Dienstagvormittag der Leiter der Mordkommission als Zeuge aus. Er hatte den Angeklagten nach der Tat über mehrere Stunden vernommen.

Mit Spannung war ihre Aussage erwartet worden: Am Dienstagnachmittag sagte auch eine enge Freundin des mutmaßlichen Amokfahrers vor Gericht aus.

*** Angeklagter hatte Schulden bei Krankenkassen - 27. Oktober 2021 ***

Die Ermittler berichten weiter über ihre Ermittlungen und den Angeklagten. Seine letzte Wohnanschrift sei das Benedict-Labre Haus in Trier gewesen - eine Obdachlosenunterkunft. Dort sei ihm aber bereits 2015 wegen Streitigkeiten Hausverbot erteilt worden, sagte einer der Polizeibeamten.

Bei zwei Krankenkassen habe er zudem Beitragsrückstände von fast 21.000 Euro gehabt. Bis Mitte April 2020 sei er in einer Elektrofirma in Igel angestellt gewesen. Das Arbeitsverhältnis sei aber auf Wunsch des Angeklagten aufgelöst worden.

*** Polizisten berichten von wirren Aussagen des Angeklagten - 6. Oktober 2021 ***

Im Prozess um die Amokfahrt in der Trierer Innenstadt hat am Mittwoch vor dem Landgericht ein Kriminalbeamter zu den ersten Vernehmungen des mutmaßlichen Amokfahrers ausgesagt. Dabei ging es auch um den Tathergang und ein mögliches Tatmotiv.

Der Angeklagte habe in den Vernehmungen widersprüchliche Angaben gemacht, sagte der Polizist. Erst habe er sich an nichts erinnern können und dann die Amokfahrt als Reihe von Unfällen wegen einer Panikattacke dargestellt. Immer wieder habe er behauptet, ein Trierer Notar habe ihm 350.000 bis 500.000 Euro vorenthalten und ihn am Tag vor der Tat gedemütigt, als er in dessen Kanzlei war, um das Geld einzufordern. Es soll dem mutmaßlichen Amokfahrer eigenen Angaben nach wegen einer medizinischen Versuchsreihe zustehen. Im weiteren Verlauf der Vernehmungen habe der Angeklagte alles widerrufen und gesagt, er wolle nun abwarten, was man ihm überhaupt beweisen kann.

*** Polizist berichtet über mögliches Tatmotiv des Angeklagten - 24. September 2021 ***

Am Freitag hat ein Beamter der Kriminalpolizei ausgesagt. Der Ermittler berichtete unter anderem von einem möglichen Tatmotiv des Angeklagten.

Demnach habe der mutmaßliche Täter am Tag vor der Amokfahrt noch versucht, an Geld zu kommen, welches ihm angeblich zustehe. Bis zu 500.000 Euro sollen das gewesen sein, die eine andere Person in einem Tresor gehabt habe. Er sei dort aber so erniedrigend behandelt worden, dass dies dann zu dem geführt habe, was am nächsten Tag in der Fußgängerzone passiert sei, so der Angeklagte in seiner polizeilichen Vernehmung nach der Tat. Damit wurden erst mal konkrete Anhaltspunkte zum Tatmotiv bekannt. In weiteren Verhören durch die Polizei soll der Angeklagte zu der Frage nach dem Warum allerdings geschwiegen haben. Weitere Kriminalbeamte sollen an den folgenden Verhandlungstagen ebenfalls vor dem Gericht gehört werden.

*** Zeugen identifizieren Angeklagten - 22. September 2021 ***

Am Mittwoch hat ein Zeuge den mutmaßlichen Täter erstmalig identifiziert. Der 17-Jährige sagte in der Verhandlung aus: "Der Mann ist ja heute hier". Auf Nachfrage, wen er meine, deutete der Zeuge auf den Angeklagten. In der heutigen Verhandlung wurden erneut mehrere zivile Zeugen zum Tatgeschehen am ersten Dezember letzten Jahres gehört. Darüber hinaus hat die Vorsitzende Richterin einen für den 1. Dezember vorgesehenen Verhandlungstermin abgesagt. Der 1. Dezember ist der erste Jahrestag der Amokfahrt.

*** Zivile Zeugen sagen aus - 21. September 2021 ***

Am Dienstag haben die ersten zivilen Zeugen ausgesagt. In ihren Aussagen ging es vor allem um den Zeitraum rund um die Festnahme des mutmaßlichen Täters.

Nach Aussage einer Zeugin sei der Angeklagte bis zum Ende mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Sie sagte am Dienstagvormittag vor dem Landgericht aus, sie habe gesehen, wie der mutmaßliche Täter das Auto am Straßenrand geparkt habe, ausgestiegen sei und eine Zigarette geraucht habe. Ein weiterer Zeuge gab an, der Angeklagte habe ihn aufgefordert, er könne ruhig ein Video machen. Insgesamt habe der mutmaßliche Täter gelassen gewirkt, während er auf die Polizei gewartet habe.

*** Polizisten sagen aus - 3. September 2021 ***

Am zweiten Tag des Amok-Prozesses am Trierer Landgericht hat die Beweisaufnahme begonnen. Als erste Zeugen sagten zunächst Polizeibeamte aus.

*** Prozessauftakt vor dem Landgericht Trier - 19. August 2021 ***

Es waren nur wenige Minuten, die Leben zerstörten und die Stadt Trier in einen Schock versetzten. Vor fast neun Monaten raste ein Mann mit einem Geländewagen durch die Fußgängerzone, tötete und verletzte gezielt Menschen. Über sein Motiv wird seitdem gerätselt. Am Donnerstag hat der Prozess gegen ihn begonnen. Auch viele Angehörige nehmen teil.