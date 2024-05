In Koblenz muss sich ein Paar verantworten, das eine Frau zur Prostitution gezwungen und danach getötet haben soll. So können kleine Wälder das Stadtklima verbessern.

6:40 Uhr Quiz: Was wird in Cannes verliehen? Heute Abend beginnen die Filmfestspiele im französischen Cannes - bereits zum 77. Mal. Die 74 Jahre alte Schauspielerin Meryl Streep wird mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Doch welche Auszeichnung wird in Cannes noch gleich verliehen?

6:30 Uhr 🌳 So sollen Miniwälder die Stadt kühlen Bäume in der Stadt - das ist doch nichts neues, oder? Jein. Das Konzept der Tiny Forests verfolgt ein anderes Ziel, als einfach nur einen Baum auf den Bürgersteig zu stellen. Es sollen kleine Waldinseln - oft nicht größer als eine Vier-Zimmer-Wohnung - in den oft so großen Betonwüsten der Städte entstehen. Damit soll das Stadtklima gekühlt werden. Denn oft stehen die Thermometer in der Stadt bis zu zwei Grad höher als draußen auf dem Land. Wo es die kleinen Wäldchen in RLP schon gibt und ob man sich selbst so einen anlegen dürfte, erfahrt ihr hier: Mini-Wälder im Trend FAQ zu Tiny Forests: So sollen Miniwälder die Stadt kühlen Winzige Waldinseln inmitten grauer Städte: Tiny Forests liegen im Trend - auch in RLP gibt es welche. Was hat es mit den Tennisplatz-großen Wäldchen auf sich und was bringen sie? 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:25 Uhr Der Blick über den Tellerrand In Deutschland werden heute einige Baustellen still stehen . Wie die IG Bau mitteilte, soll es bundesweit zu vereinzelten Streiks kommen. Zuvor hatten die Arbeitgeberverbände einen Schlichtspruch im Tarifstreit abgelehnt . Im Baugewerbe arbeiten rund 930.000 Frauen und Männer.

Für die rund 585.000 Beschäftigten in der Chemie-Industrie geht es heute im thüringischen Teistungen um Gehälter und Arbeitsbedingungen. Dort treffen sich die IG Bergbau Chemie Energie (IG BCE) und der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) bis einschließlich Mittwoch zur ersten bundesweiten Verhandlungsrunde über den neuen Branchentarifvertrag.

Das statistische Bundesamt wird heute über die Inflationsrate im April berichten. Weil viele Unternehmen, wie zum Beispiel die Gastronomie oder Drogerien ihre Preise erhöhen wollen, rechnen Volkswirte mit wieder anziehender Inflation. Auch die Energiepreise könnten wieder ansteigen. Ab dem 1. April gilt nämlich wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz für Erdgas und Fernwärme.

6:20 Uhr Kommunalwahl: Viele Ortsbürgermeister treten doch an Der Fall im pfälzischen Freisbach, wo ein kompletter Ortsvorstand aus Protest gegen die strengen Sparauflagen für seine Gemeinde zurückgetreten ist, sorgte 2023 für Schlagzeilen. Er steht sinnbildlich für einen der Problembereiche, mit dem die zum Teil ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und -politiker in RLP konfrontiert sind. Da verwundert es nicht, dass bei einer SWR-Umfrage unter mehr als 600 Ortsbürgermeisterinnen und -meistern im Herbst viele noch unsicher waren, ob sie sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni wieder aufstellen lassen sollen. Nun gab es wohl eine Kehrtwende, denn viele treten nun doch bei der Wahl an. Welche Gründe sie dafür anführen, erfahrt ihr hier: RLP Trotz Anfeindungen und fehlender Unterstützung Darum treten viele Ortsbürgermeister doch bei Kommunalwahl in RLP an Viele Ortsbürgermeister in RLP, die im Herbst bei einer SWR-Umfrage noch unsicher waren, ob sie wieder kandidieren werden, treten doch bei der Kommunalwahl im Juni an. Die Gründe dafür sind vielfältig. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Koblenz beginnt heute der Prozess gegen ein Pärchen wegen Mordes und Zwangsprostitution. Sie sollen eine 31-jährige Bulgarin, die mit ihnen zusammen in einem Haus wohnte, mit Gewalt und Erniedrigung zur Prostitution gezwungen und mindestens acht Monate zu Tode gequält haben. Im Zusammenhang mit dem Ahrtal gibt es heute zwei Veranstaltungen mit politischen Verantwortungsträgern. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) stellen den Stand des Wiederaufbaus von Schulen und Kitas vor und Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) eröffnet in Mainz eine Vernissage der Are Gilde, ein Forum von Kulturschaffenden des Ahrtals. Die Landesregierung will sich für eine Widerspruchslösung bei Organspenden einsetzen. Deswegen beschäftigen sich die Politiker in der Sitzung des Ministerrats heute erneut mit dem Thema. Nach SWR-Informationen will sich Rheinland-Pfalz einer Bundesratsinitiative von Nordrhein-Westfalen anschließen. Die Bundesratsinitiative hat das Ziel, dass es bei der Organspende doch eine Widerspruchslösung geben soll. Heißt, jeder Mensch gilt automatisch als Organspender, es sei denn, er widerspricht.

6:05 Uhr Es bleibt gewittrig - und wird kühler Heute wird es noch mal sonnig und ziemlich warm, aber ab dem Nachmittag kann es grummeln und gewittern. Und die nächsten Tage bestimmt ein Tief unser Wetter, hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend prognostiziert. Video herunterladen (27,2 MB | MP4)