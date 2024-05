per Mail teilen

Der familiäre Hintergrund entscheidet noch immer maßgeblich über die Bildungschancen von Kindern. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch groß.

Bildung ist die Grundlage für ein erfolgreiches und zufriedenes Leben. Sogar darauf, wie gesund und lang jemand lebt, hat sie Einfluss. Das haben Studien wiederholt gezeigt. Der Zugang zu Bildung soll laut der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte frei und die Chance auf einen Bildungsaufstieg für alle gleich sein. Trotzdem stehen auch in Deutschland nicht allen Kindern die gleichen Chancen offen. Das hat das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, kurz ifo Institut, in seiner Studie "Ungleiche Bildungschancen: Ein Blick in die Bundesländer" festgestellt.

Ungleich sind die Bildungschancen ausnahmslos in allen 16 Bundesländern, stellen die Forschenden fest. Aber die Unterschiede zwischen den Ländern sind groß. Die besten Chancen haben Kinder demnach in Berlin, Brandenburg und Rheinland-Pfalz - diese Länder besetzen die Rängen eins bis drei im Vergleich. Baden-Württemberg liegt in diesem Vergleich auf Rang sieben, das Schlusslicht bildet Bayern.

So wahrscheinlich - oder unwahrscheinlich - ist es, dass ein Kind in seiner Laufbahn das Gymnasium besucht, ausgehend vom familiären Hintergrund. Als niedriger Hintergrund gilt, wenn kein Elternteil Abitur hat und nicht mit dem Haushaltseinkommen zum obersten Viertel in Deutschland gehört. Als höherer zählt, wenn mindestens ein Elternteil Abitur hat und/oder zum obersten Viertel des Haushaltseinkommens gehört. SWR

Abitur führt statistisch zu 42 Prozent mehr Netto-Einkommen

Für die Studie haben die Fachleute verglichen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Kind das Gymnasium besucht. Den Gymnasialbesuch haben die Forschenden als Kennwert gewählt, um die Chancengleichheit auf ein zufriedenes Leben zu messen. Denn "Menschen mit Abitur verdienen im Durchschnitt monatlich netto 42 Prozent mehr als Menschen ohne Abitur", teilt das ifo Institut mit. "Selbstverständlich ist es nicht für jedes Kind die beste Bildungsentscheidung, auf ein Gymnasium zu gehen", heißt es in der Studie. "Aber die Chance darauf sollte nicht von der Herkunft des Kindes abhängen."

Verglichen wurden zwei Gruppen, Kinder aus sogenannten benachteiligten Verhältnissen und Kinder aus günstigen Verhältnissen. Bei benachteiligten Verhältnissen hat kein Elternteil Abitur und gehört nicht zum obersten Viertel der Haushaltseinkommen bundesweit. Bei günstigen Verhältnissen hat mindestens ein Elternteil Abitur und/oder gehört in Sachen Haushaltseinkommen zum obersten Viertel.

Die Datenbasis der Studie Die Datenbasis der Studie "Ungleiche Bildungschancen: Ein Blick in die Bundesländer" ist der Mikrozensus 2018 und 2019. Für eine Stichprobe von 102.005 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren liefert er Informationen über den Gymnasialbesuch und den familiären Hintergrund. Die Fallzahlen reichen von 947 Kindern in Bremen bis 23.022 in Nordrhein-Westfalen.

"Das große Ausmaß der Ungleichheit der Bildungschancen ist zum Glück nicht unumstößlich", sagt Florian Schoner, Mitautor der Studie. Politische Maßnahmen, die bestenfalls schon im frühkindlichen Alter ansetzen, könnten gezielt fördern, so Schoner. Ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz: 2018 und 2019 haben Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss in zwei Großstädten im Land Unterstützung beim Bewerben für Kita-Plätze erhalten.

Positivbeispiel: Das Projekt "ELFE" hilft bei Kita-Bewerbung

Im Projekt "ELFE" (Eltern, Leben, Familie, Erziehung) wurden den Eltern Informationsvideos gezeigt, sie haben Tipps erhalten, etwa, dass die frühzeitige Bewerbung bei mehreren Kitas sinnvoll ist, und auf Wunsch haben sie auch individuelle Unterstützung durch eigens geschulte Hilfskräfte erhalten, etwa beim Ausfüllen von Formularen.

Das Ergebnis: Vor allem bildungsferne Eltern profitierten und die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kinder in eine Kita gehen, stieg um 16 Prozentpunkte. Mütter konnten häufiger in Vollzeit arbeiten und erreichten höhere Haushaltseinkommen. Aktuell ist das Projekt laut den Studienautoren jedoch in keiner Stadt etabliert. Es zeige aber, dass vergleichsweise geringer Aufwand die Chancengleichheit für Kinder und ihre Familien deutlich erhöhen könne.

Auch hilfreich für mehr Chancengleichheit für Kinder könne es sein, erst später in ihrer schulischen Laufbahnen auf andere Schulformen aufgeteilt zu werden. "Interessanterweise sind Berlin und Brandenburg die einzigen Länder, in denen die Kinder erst ab der 7. Klasse auf das Gymnasium wechseln", sagt Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik.