AfA Bitburg geschlossen: Rund 400 Geflüchtete müssen umziehen

Das Land hat die Flüchtlingsunterkunft auf dem Flugplatz Bitburg vorübergehend geschlossen. Die Menschen ziehen in andere Einrichtungen um. Der offizielle Grund sind Mängel beim Brandschutz.

Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Bitburg steht derzeit leer. Denn die Bewohner mussten kurzfristig umziehen. Das Land hat die Unterkunft auf dem Flugplatz räumen lassen. Rund 400 Menschen, die in den Gebäuden 111 und 112 gelebt haben, wurden in andere Einrichtungen des Landes untergebracht. Das bestätigte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier auf SWR-Anfrage.

Feueralarm ohne Grund ausgelöst

Hintergrund ist nach SWR-Informationen, dass die Feuerwehr Bitburg in den vergangenen Monaten fast jede Woche zur AfA auf dem ehemaligen US-Flugplatz ausrücken musste. Denn dort werde immer wieder der Feueralarm ausgelöst. "Vor Ort stellt sich dann aber meist heraus, dass es ein Fehlalarm war", sagt Jürgen Larisch, der Kreisfeuerwehrinspekteur im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Für die freiwilligen Einsatzkräfte sei das eine Belastung.

Laut SWR-Informationen gibt es in der AfA Bitburg mehrere Notrufknöpfe. Wer sie drückt, löst einen Feueralarm aus. Das Problem sei aber, dass Bewohner diese Meldeanlage in der Vergangenheit auch ohne erkennbaren Grund benutzt hätten, sagen SWR-Quellen. Es sei auch schon zu Feuerwehreinsätzen gekommen, weil Bewohner in den Zimmern geraucht oder gekocht hätten. In einem Brandbrief an die Kommunen fordert der Bitburger Wehrleiter daher unter anderem, die Anlage abzuschalten.

Kreis hat Nutzung der Gebäude untersagt

Die Kreisverwaltung hatte daraufhin mit Verweis auf den Brandschutz untersagt, in den Gebäuden weiterhin Geflüchtete unterzubringen, wie ein Sprecher bestätigte. Das Land hat die AfA jetzt erst mal geschlossen und will nun prüfen, welche Mängel es beim Brandschutz gibt, teilte ein Sprecher der ADD Trier mit.

Es soll ermittelt werden, wie es immer wieder zu Fehlalarmen kommen kann und wie sich das in Zukunft vermeiden lässt. Zumindest solange sollen die Geflüchteten in anderen Einrichtungen untergebracht werden.

Das ehemalige Jugendhotel "Youtel" auf dem Bitburger Flugplatz sei nicht betroffen. Dort sind weiterhin Geflüchtete untergebracht. Insgesamt bieten die Sammelunterkünfte in Bitburg Platz für 1.300 Menschen. Zuletzt waren diese aber nur teilweise belegt, heißt es beim Kreis.