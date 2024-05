Public Viewing in Kaiserslautern zum Pokalfinale des FCK

Seit dem Wochenende steht fest: Der 1. FC Kaiserslautern bleibt in der zweiten Liga. Und damit können sich die Fans jetzt so richtig auf das Pokalfinale freuen - mit Public Viewing auf dem Stiftsplatz.

So sah es bei der Aufstiegsfeier des FCK vor zwei Jahren auf dem Stiftsplatz aus. SWR

Am Samstag, dem 25. Mai, wird nach dem Ende des Wochenmarktes auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern eine Bühne aufgebaut. Wie die Stadt mitteilte, steht sie an der Seite des SAKS-Hotels. Außerdem wird es auf dem Platz Essens- und Getränkestände geben, auch für ein Rahmenprogramm ist gesorgt. Einlass auf den Platz ist um 19 Uhr, das DFB-Pokalfinale zwischen dem FCK und Bayer Leverkusen startet dann um 20 Uhr. Es wird auf einer Großbildleinwand übertragen.

Einlassbeschränkungen bei Public Viewing in Kaiserslautern

Allerdings: Der Stiftsplatz wird eingezäunt. Aus Sicherheitsgründen können nur 7.000 Menschen auf den Platz - dann werden die Eingänge dicht gemacht. Ein kleiner Trost: Die Stadt erlaubt den Gastronomen in der Altstadt, am Schillerplatz und an der Stiftskirche, auf bestimmten Flächen selbst das Spiel zu übertragen. Das gilt übrigens auch schon für das letzte Liga-Heimspiel des FCK am Sonntag, den 19. Mai gegen Eintracht Braunschweig.

Der Stiftsplatz in Kaiserslautern wird wieder zur Partymeile für FCK-Fans. SWR

Am Tag nach dem Pokalfinale wird es dann - egal, wie das Spiel ausgeht - einen Empfang für die Mannschaft des FCK geben. Das Ganze passiert wieder auf dem Stiftsplatz, Einlass ist ab 13 Uhr. Die Mannschaft wird dann um 17 Uhr erwartet, das Programm endet um 20 Uhr. Auch an diesem Tag gilt die Beschränkung auf 7.000 Menschen, die auf den Platz dürfen.

Shuttlebusse fahren zum Stiftsplatz in Kaiserslautern

An diesem Sonntag werden die Städtischen Werke Kaiserslautern (SWK) auch einen Shuttle-Bus zwischen dem Parkplatz Schweinsdell an der A6 und der Stadtmitte anbieten. Die Busse fahren zwischen 12 und 20 Uhr. Sie halten auch am Messeplatz, wo gleichzeitig die Maikerwe stattfindet. Sollte jemand selbst mit dem Auto in die Innenstadt fahren wollen: Die Spittelstraße ist während der beiden Veranstaltungstage gesperrt.