Eine Schlange aus Plüsch ruft die Polizei auf den Plan. Zwei Menschen sterben bei einem Motorradunfall.

9:20 Uhr Diebe stehlen Tiere aus Vogelpark Bei drei Einbrüchen in den letzten zwei Wochen habe Diebe über 70 exotische Tiere aus dem Vogelpark in Wörth gestohlen. Darunter waren nach Angaben des Vorsitzenden des Vogelzuchtvereins, Theo Binkele, Papageien, Wellensittiche und Kanarienvögel. Es gehe laut Binkele den Tätern ums Geld, das habe auch das Vorgehen der Einbrecher gezeigt. Der Schaden liege bei rund 6.000 Euro. Ein Tier wurde bei einem Raubzug verletzt, eine Gruppe Wellensittichküken ist nun ohne ihre Vogel-Mama und müssen von Hand aufgezogen werden. Germersheim 70 geklaute Vögel Einbruchserie im Vogelpark Wörth Dreimal innerhalb von zwei Wochen haben Einbrecher exotische Vögel aus dem Vogelpark Wörth gestohlen. Insgesamt fehlen mehr als 70 Tiere. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:05 Uhr Prozess wegen Untreue - Ex-Geschäftsführer der Lebenshilfe Rhein-Lahn vor Gericht Knapp 600.000 Euro soll der frühere Geschäftsführer der Lebenshilfe Rhein-Lahn in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Deswegen muss er sich ab heute vor dem Landgericht in Koblenz verantworten. Laut Anklage soll er in rund 250 Fällen Geld von den Konten der Lebenshilfe für seine privaten Zwecke ausgegeben haben, unter anderem für teure E-Bikes. Welche Folgen das für die Einrichtung hatte, könnt ihr hier lesen: Koblenz Prozess wegen Untreue Ex-Geschäftsführer der Lebenshilfe Rhein-Lahn vor Gericht Knapp 600.000 Euro soll der ehemalige Geschäftsführer der Lebenshilfe Rhein-Lahn in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Jetzt beginnt in Koblenz der Prozess wegen Untreue. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:47 Uhr Eure Mithilfe ist gefragt! Wie steht es eigentlich um die Qualität unserer Flüsse und Bäche in Rheinland-Pfalz? Rhein, Donau, Elbe - die großen Flüsse werden regelmäßig überprüft. Aber über die kleinen Bäche gibt es bisher nur wenige Daten. Dafür brauchen wir eure Mithilfe! Gibt es einen Bach in eurer Nähe, den ihr näher betrachten könntet? Zur ARD Mitmach-Aktion "#unsereFlüsse" geht es hier entlang: Jetzt mitmachen: Wie geht es den kleinen Bächen in Deutschland?

8:15 Uhr 🏁 Nürburgring-Grand-Prix-Kurs feiert Geburtstag Rennlegende Michael Schumacher nannte sie sein Wohnzimmer: Die Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings. Ob eigenständig oder als Erweiterung der berüchtigten Nordschleife drehen seit dem 12. Mai 1984 Rennwagen auf dem Kurs ihre Runden. Die Eröffnung 1984 wurde mit einem Schaurennen mit 20 identischen Mercedes-Benz-Tourenwagen begangen. Pilotiert wurden sie von Rennlegenden wie Niki Lauda, Alain Prost oder Stirling Moss. Auch ein Newcomer in der Formel-1-Szene war mit am Start, ein gewisser Ayrton Senna. Mehr über die teils wechselhafte Geschichte der Rennstrecke, erfahrt ihr hier: Nürburg 40 Jahre Rennstrecke Grand-Prix-Strecke am Nürburgring feiert Geburtstag Michael Schumacher nannte den Nürburgring sein "Wohnzimmer", auf der Grand-Prix-Strecke konnte er 1995 als erster Deutscher in der Eifel gewinnen. Nun wird die Strecke 40 Jahre alt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:00 Uhr Was geschah am 13. Mai? 1997: Nach mehr als fünf Jahrzehnten Suche wird ein erstes Teilstück des legendären Bernsteinzimmers gefunden. Die Polizei beschlagnahmt in Bremen ein Steinmosaik aus dem Prunkkabinett des Zarenschlosses in St. Petersburg. 1981: Während einer Generalaudienz auf dem römischen Petersplatz treffen Papst Johannes Paul II. zwei Kugeln. Er überlebt das Attentat. Wenige Wochen später wird der Täter zur lebenslangen Haft verurteilt. Bis heute ist das Motiv nicht vollständig geklärt. 1927: An der Berliner Börse ereignet sich ein "Schwarzer Freitag". Die Kurse brechen um ein Drittel ein und bringen Hunderte Anleger um ihr Vermögen.

7:45 Uhr Klassenerhalt für Kaiserslautern, Big Points für Mainz 05 👹Trotz einer 1:3-Niederlage bei Hertha BSC hat der 1. FC Kaiserslautern das Minimalziel Klassenerhalt gestern erreicht. Durch den Sieg von Eintracht Braunschweig gegen Wehen Wiesbaden steht die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel vier Punkte vor dem Relegationsrang und kann nicht mehr eingeholt werden. Die Jungs der Eintracht kommen am nächsten Wochenende zum letzten Spiel der Saison auf den Betzenberg. ⚽️Und auch die Mainzer konnten feiern: Souverän besiegten sie Borussia Dortmund mit 3:0. Damit stehen sie zwei Punkte vor dem Relegationsrang, direkt Absteigen ist nicht mehr möglich. Sollten sie am nächsten Wochenende unentschieden spielen, dürften die Mainzer vermutlich die Liga direkt halten, da sie dann bei einem Sieg von Union Berlin (derzeit auf dem Relegationsrang) zwar punktgleich wären, aber mit -14 zu -26 das wesentlich bessere Torverhältnis haben.

7:15 Uhr Quiztime: Lust auf einen Apfel? Manche Tage finde ich einfach lecker. Wie den heutigen 13. Mai, denn wir feiern den Tag des Apfelkuchens. Um euch früh nicht gleich auf zu viele süße Gedanken zu bringen, lasst uns auf die Frucht schauen. picture alliance/dpa / Michael Matthey Schon im 6. Jahrhundert vor Christus kultivierten die Römer sechs verschiedene Apfelsorten. Heute wird geschätzt, dass es auf der Welt mehr als 30.000 Apfelsorten gibt. Wie viele Apfelsorten gibt es in Deutschland? Knapp 800 Sorten Rund 1.500 Sorten Etwa 2.000 Sorten irrelevant: Knapp 800 Sorten

irrelevant: Rund 1.500 Sorten

richtige Antwort: Etwa 2.000 Sorten Die gegebene Antwort ist

7:00 Uhr Deutschland und die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist nach Schweden, um dort mit den Regierungschefs der nordischen Länder zu sprechen . An dem Treffen nehmen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten von Schweden, Dänemark, Finnland, Island und Norwegen teil. Es geht vor allem um die Sicherheitslage in Europa, die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland, aber auch um sogenannte hybride Bedrohungen wie Cyber-Angriffe oder Sabotage.

(SPD) reist nach Schweden, um dort mit den . An dem Treffen nehmen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten von Schweden, Dänemark, Finnland, Island und Norwegen teil. Es geht vor allem um die Sicherheitslage in Europa, die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland, aber auch um sogenannte hybride Bedrohungen wie Cyber-Angriffe oder Sabotage. Wie geht es unserem Wald? Cem Özdemir (Grüne) stellt heute den bundesweiten Zustandsbericht des Waldes vor. Die Bäume in Deutschland leiden unter den Folgen der Klimakrise. Dürre und hohe Temperaturen, aber auch der Befall mit Parasiten, setzen den Wäldern zu.

vor. Die Bäume in Deutschland leiden unter den Folgen der Klimakrise. Dürre und hohe Temperaturen, aber auch der Befall mit Parasiten, setzen den Wäldern zu. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, stellen das aktuelle "Bundeslagebild Cybercrime 2023" vor. Insbesondere die Zahlen der Straftaten, die aus dem Ausland oder von einem unbekannten Ort aus begangen werden, steigen den Angaben zufolge seit Jahren an. Dies gilt auch für die Schadenssummen, die für Unternehmen in Deutschland durch Cybercrime entstehen, wie es hieß.

vor. Insbesondere die Zahlen der Straftaten, die aus dem Ausland oder von einem unbekannten Ort aus begangen werden, steigen den Angaben zufolge seit Jahren an. Dies gilt auch für die Schadenssummen, die für Unternehmen in Deutschland durch Cybercrime entstehen, wie es hieß. Im Streit zwischen dem Verfassungsschutz und der AfD verkündet das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) heute ein Urteil. Zum Abschluss der Berufungsverhandlung geht es um die Frage, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) mit Sitz in Köln die Partei sowie deren Jugendorganisation Junge Alternative (JA) zu Recht als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft hat. In der Vorinstanz hatten die Richter am Verwaltungsgericht Köln die Bewertung 2022 so bestätigt. Sollte der 5. OVG-Senat das auch so sehen, dürfte der Verfassungsschutz die Partei weiterhin mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten.

6:48 Uhr Einsatz eskalierte - Polizist vor Gericht Ein Polizist muss sich ab heute wegen einer eskalierten Kontrolle in Trier-Euren und Falschaussage vor Gericht verantworten. Vor knapp drei Jahren sollte der 54-jährige Beamte zusammen mit drei weiteren Einsatzkräften Mitarbeitende des Ordnungsamtes bei einem Einsatz unterstützen. Nachbarn hatten sich über den Lärm einer Gartenparty beschwert. Der Gartenbesitzer und einer seiner Bekannten sollen sich bei der Kontrolle unkooperativ gezeigt haben. Dann begann die Situation zu eskalieren: Der 54-jährige Polizist soll versucht haben, den Gartenbesitzer am Arm zu fixieren, ehe er ihn rückwärts von einem Stuhl gestoßen hatte. Der Gartenbesitzer fiel dann eine knapp einen Meter hohe Mauer hinunter. Im Nachgang zeigten Aufnahmen eines Überwachungskamera, dass die Gewalt und Aggression von den Einsatzkräften ausgegangen war. Mehr zu dem Fall, erfahrt ihr hier: Trier Eskalation bei Einsatz in Trier Polizeigewalt: Warum ein Beamter wegen Körperverletzung angeklagt ist Ein Routineeinsatz in Trier-Euren vor knapp drei Jahren könnte für einen Polizisten schwerwiegende Folgen haben. Ursachen sind eine eskalierende Kontrolle und falsche Aussagen.

6:35 Uhr Habt ihr die Polarlichter gesehen? Was für ein Farben-Spektakel da am Himmel über Rheinland-Pfalz teils zu sehen war! Die stärksten Sonnenstürme seit 20 Jahren haben dafür gesorgt, dass wir in unseren Breitengraden Polarlichter sehen konnten. Viele von euch haben uns Bilder davon geschickt, die wir bei Instagram sammeln konnten:

6:25 Uhr 🐍 Polizei wegen Plüsch-Schlange gerufen Da muss wohl einem 25-Jährgen das Blut in den Adern gefroren sein, als er im Dunkeln am Sonntagmorgen auf einem Supermarktparkplatz in Mainz-Kostheim einer Schlange in die Augen blickte. Deutlich verängstigt rief der Mann laut Polizei die 110 an und schilderte: Eine 1,50-Meter-lange Würgeschlange habe ihm in die Augen gestarrt. Auch die Polizisten konnten das Tier ausmachen. Doch schnell entpuppte sich das Ungeheuer als Plüschtier, welches in der Dämmerung sehr lebendig aussah. Die Polizei Wiesbaden nahm den Vorfall mit Humor. "Das große Würgetier konnte umgehend eingefangen und sicher verwahrt werden", heißt es in der Pressemitteilung mit ironischem Unterton. Und: "Für die Bevölkerung ging zu keiner Zeit eine Gefahr aus." Wiesbaden "Würgeschlange" auf Supermarktparkplatz Plüschtier-Schlange sorgt in Mainz-Kostheim für Polizeieinsatz Am frühen Sonntagmorgen bekam ein 25-jähriger Mann einen gehörigen Schreck: Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Mainz-Kostheim starrten ihn zwei Schlangenaugen an.

6:10 Uhr So wird das Wetter in RLP: Es bleibt warm, wird aber feuchter Jahreszeiten-gerechteres Wetter sagt uns Sven Plöger gestern Abend ab Montag vorher. Die Temperaturen zum Wochenstart liegen bei 14 bis 25 Grad, danach gehen sie auf bis zu 20 Grad runter. Dazu kann es immer wieder in ganz Rheinland-Pfalz regnen. Video herunterladen (24,7 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Vor dem Landgericht Koblenz beginnt heute um 9 Uhr ein Prozess gegen den ehemaligen Geschäftsführer der Lebenshilfe Rhein-Lahn. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Untreue in 251 Fällen vor. In einem besonders schweren Fall soll er sich auf Kosten der gemeinnützigen Einrichtung privat E-Bikes gekauft und sich hohe Geldbeträge verschafft haben. Wärmepumpen, Ladesäulen und neue Energieprozesse: Wir brauchen in Zukunft mehr Strom. Dafür ist eine abgestimmte Planung für die Infrastrukturen notwendig. Heute findet deswegen die Auftaktveranstaltung "Stromnetz 2045: Datenwerkstatt RLP" statt. Klimaschutz- und Energieministerin Katrin Eder (Grüne) holt die Energiewende-Akteure zum Abgleich von Planungsannahmen an einen Tisch. Wie sehen die Bildungschancen in Rheinland-Pfalz aus? Ab 10 Uhr wird hierzu die ifo-Studie "Bildung für Kinder" vorgestellt.