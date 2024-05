Rhein, Donau, Elbe - die großen Flüsse werden regelmäßig überprüft. Aber über die kleinen Bäche gibt es bisher nur wenige Daten. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe! Gibt es einen Bach in Ihrer Nähe, den Sie näher betrachten möchten? Dann melden Sie uns Ihre Beobachtungen!

So suchen Sie sich Ihren Bach aus

Bitte wählen Sie einen Bach zwischen einem halben Meter und maximal 3 Metern Breite aus. Gehen Sie einmal 100 Meter am Ufer entlang - ein Meter entspricht ungefähr einem Schritt. Das ist wichtig, da die Fragen sich immer auf die kompletten 100 Meter beziehen. Wählen Sie dann die Antworten aus, die am ehesten zutreffen. Dabei helfen Ihnen die Abbildungen und Fotos. Das sind unsere Teilnahmebedingungen.

Beobachten Sie mit alle Sinnen - aber Vorsicht am Ufer!

Bitte seien Sie am Ufer vorsichtig und betreten Sie den Bach nicht – zu Ihrer eigenen Sicherheit, und um die Tiere und Pflanzen nicht zu stören. Gehen Sie am besten nicht alleine an den Bach. Besondere Vorsicht ist bei hoher Fließgeschwindigkeit geboten. Bei Hochwasser oder Starkregen bitte gar nicht an den Bach gehen.