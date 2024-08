Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:09 Uhr Was auf den Straßen los ist Staut es sich bei euch auf dem Weg zur Arbeit immer mal wieder? Damit ihr Bescheid wisst, was auf den Straßen gerade abgeht, pack ich euch hier schnell die Verkehrsübersicht rein: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:53 Uhr Wilde Verfolgungsfahrt in Neustadt Bei solchen Meldungen komm ich ja immer ins Grübeln - was geht in solchen Köpfen vor? Letzte Nacht hat sich in Neustadt ein Autofahrer auf der Flucht eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann raste mit Tempo 150 durch die Innenstadt, weil er einer Verkehrskontrolle entgehen wollte. In einer Sackgasse fuhr er sich schließlich fest und konnte gestellt werden. Dabei stellte sich heraus: Er hatte keinen Führerschein, der Wagen war nicht zugelassen und die Kennzeichen gehörten eigentlich an ein anderes Auto. Dem Fahrer droht jetzt jede Menge Ärger. Sendung am Do. , 29.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

6:38 Uhr Ex-AfD-Mann Frisch will Ämter in Trier behalten Der ehemalige AfD-Landesvorsitzende Michael Frisch will trotz seines Austritts aus der Partei Vorsitzender der AfD-Fraktion im Trierer Stadtrat bleiben. Das sagte Frisch, als er gestern in Mainz bekanntgab, aus der AfD auszutreten. Auch den Kreisvorsitz der AfD und sein Landtagsmandat will Frisch zunächst behalten. Nach langem Machtkampf Michael Frisch verkündet Austritt aus der AfD Rheinland-Pfalz Der frühere AfD-Landesvorsitzende Michael Frisch hat nach seinem Austritt aus der Landtagsfraktion auch sein Parteibuch zurückgegeben. 17:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Do. , 29.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

6:03 Uhr Wetter für RLP: So heiß wird es heute bei uns Sommer, Sonne, Hitze. Das ist die Devise des heutigen Tages. "Die Temperaturen gehen nochmal ne Runde rauf", so Wetterexperte Sven Plöger in der Vorhersage gestern Abend. Im Norden werden 30 Grad, bei Mainz und Ludwigshafen sogar 34 Grad erreicht. Also sucht euch ein kühles Plätzchen! Video herunterladen (23,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute in RLP wichtig In Mainz ist am Vormittag der offizielle Kickoff des Projekts "Digitale Kompetenzen für Selbstbestimmung und Mobilität stärken" (DigiKoSMos) der Hochschule Mainz. Das Projekt soll die digitalen Kompetenzen der Bewohner in Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende erweitern und ihre beruflichen Perspektiven verbessern. Dabei sollen in allen entsprechenden Standorten im Land Präsenz- und Onlinekurse sowie begleitende Forschungsaktivitäten stattfinden. Ebenfalls in der Landeshauptstadt findet die Auftaktveranstaltung zu "Startchancen-Schulen" statt. Dazu werden 200 Schulleitungen der beteiligten Schulen erwartet. Das Programm unterstützt gezielt Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Dafür investieren Bund und Länder zusammen rund 20 Milliarden Euro in zehn Jahren. Es ist das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Am Abend startet im Stadtpark der traditionelle "Mainzer Weinmarkt" in sein erstes Wochenende. Rund 60 Winzer und insgesamt 100 Aussteller werden erwartet. Am nächsten Wochende (5. bis 8. September.) gibt es dann nochmal eine Runde. Es ist bereits der 88. Weinmarkt.