per Mail teilen

Eine Konzerthalle, die Stadtbibliothek und ein "Haus des Gastes" mit Tourist-Information. Das alles soll im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe neu entstehen.

Mit der Grundsteinlegung am Donnerstag fällt der Startschuss: In den kommenden zwei Jahren sollen im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler die neuen Kuranlagen entstehen. Neben einer Konzerthalle für bis zu 460 Personen soll hier eine Stadtbibliothek entstehen, sowie ein neues Haus für Besucher mit einer Tourist-Information und einem Ticketshop.

Die neuen Kuranlagen in Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen rund 26 Millionen Euro kosten. Der Großteil soll dabei durch das Land gefördert werden. Für Einheimische und Gäste soll damit ein zentraler Ort zum Erholen, Genießen und Erleben kultureller Angebote entstehen, heißt es von der Stadt. Der Baubeginn des "neuen Herzstücks" im Kurpark sei für die Stadt ein wichtiger Meilenstein.

Geplanter Neubau durch Flutkatastrophe gestoppt

Bereits vor der Flutkatastrophe hatte die Stadt die wichtigsten Gebäude im Kurpark abgerissen, um dort ein neues Konzert- und Veranstaltungshaus zu bauen. Zum damaligen Zeitpunkt hatte es Kritik an dem Vorhaben gegeben: Eine Bürgerinitiative hatte beispielsweise den Zeitpunkt kritisiert, weil damals - vor der Flutkatastrophe - noch eine Bundesgartenschau in der Region geplant war.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, der Rheinische Verein für Denkmalpflege und der Bund Deutscher Architekten hatten außerdem zusammen mit weiteren Denkmalschutzorganisationen von der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Architekturwettbewerb zur Zukunft der Kurparkanlagen gefordert. Sie hatten kritisiert, dass der Architektenentwurf der Stadt sich nicht wie der Vorgängerbau in den Kurpark einfüge.

Alte Konzertmuschel soll Teil der neuen Anlagen werden

Dann kam die Flutkatastrophe und stoppte die Planungen. Drei Jahre nach dem Hochwasser sollen jetzt aber die Kuranlagen neu entstehen. Auch die alte, denkmalgeschützte Konzertmuschel soll in den neuen Konzertsaal integriert werden. Sie war in der Flutnacht teilweise zerstört worden.

Innenminister Michael Ebling und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt werden bei der Grundsteinlegung nach Angaben des Innenministeriums ebenfalls vor Ort sein und mehrere Förderbescheide übergeben.