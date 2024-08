200 Schulen in RLP bekommen Extra-Geld zur Förderung der Kinder

Schulen in sozialen Brennpunkten bekommen ab August mehr Geld. Die ausgewählten Schulen in RLP nehmen am Startchancen-Programm teil.

Kinder aus Familien mit geringem Einkommen, deren Eltern krank sind oder die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben. All diese Kinder mit schwierigen Startbedingungen sollen mit dem Startchancen-Programm besonders unterstützt werden. Dafür bekommen die ausgewählten Schulen jährlich insgesamt 100 Millionen Euro zusätzlich. Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat die Schulen nach festgelegten Kriterien ausgesucht. Der Fokus, erklärt das Bildungsministerium, lag auf dem Faktor Armut und dem Faktor Migrationshintergrund. Beides kann aus der rheinland-pfälzischen Schulstatistik entnommen werden. Armut wird daran gemessen, wie viele Schülerinnen und Schüler ihre Schulbücher und Hefte kostenfrei erhalten, weil die Eltern das Geld nicht aufbringen könnten. Der Migrationshintergrund setzt sich zusammen aus der Quote an Kindern mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit, einem Geburtsort im Ausland und welche Familiensprache vorrangig gesprochen wird. Mehr Unterstützung für Brennpunkt-Schulen in RLP Das zusätzliche Geld geht daher vor allem an Schulen in sozialen Brennpunkten - hauptsächlich an Grundschulen, Integrierte Gesamtschulen und Realschulen plus. Mit dem Geld können die Schulen zum Beispiel die Schulsozialarbeit ausbauen. Sie können aber auch in den Schulbau investieren, um moderne Lernlandschaften zu schaffen. Mit dem Startchancen-Programm sollen vor allem die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler beim Lesen, Schreiben und Rechnen gestärkt werden. Bildungschancen sind noch immer nicht gleich verteilt Eine Studie des ifo-Instituts hat offen gelegt wie ungleich die Bildungschancen in den Bundesländern sind. Demnach liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind in Rheinland-Pfalz aus benachteiligten Verhältnissen ein Gymnasium besucht bei 31 Prozent. Für ein Kind aus günstigen Verhältnissen liegt die Wahrscheinlichkeit ein Gymnasium zu besuchen bei 59,4 Prozent. So wahrscheinlich - oder unwahrscheinlich - ist es, dass ein Kind in seiner Laufbahn das Gymnasium besucht, ausgehend vom familiären Hintergrund. Als "benachteiligte Verhältnisse" gilt, wenn kein Elternteil Abitur hat und nicht mit dem Haushaltseinkommen zum obersten Viertel in Deutschland gehört. Als "günstige Verhältnisse" zählt, wenn mindestens ein Elternteil Abitur hat und/oder zum obersten Viertel des Haushaltseinkommens gehört. SWR Bund und Land teilen sich Kosten Die Schulen in Rheinland-Pfalz wurden Mitte Juni erstmals informiert. Das Startchancen-Programm in Rheinland-Pfalz beginnt mit dem neuen Schuljahr. Das zusätzliche Geld kommt jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land. Wieviel Geld die ausgewählten Schulen bekommen, wird laut Bildungsministerium derzeit errechnet. Fest stehe, dass jede Schule einen festen Betrag erhalte. Die weitere Unterstützung durch das Programm richte sich dann nach der Größe der Schule. Nach den rheinland-pfälzischen Sommerferien, Ende August, sollen die Schulen dann über die genaue Höhe der Zuwendung informiert werden. Beim Startchancen-Programm gibt der Bund jährlich bis zu einer Milliarde Euro. Das zusätzliche Geld kommt jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land. Insgesamt sind dies dann rund 20 Milliarden Euro über den Zeitraum von zehn Jahren. Profitieren sollen etwa eine Million Schülerinnen und Schüler. Insgesamt sollen 4.000 Schulen in sozial besonders schwierigen Lagen in den kommenden Jahren die spezielle staatliche Förderung bekommen.