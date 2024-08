Annika Gillissen arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Annika Gillissen arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. SWR Seit Juli 2021 ist Annika Kercher für den Südwestrundfunk tätig. Als Autorin bei SWR Aktuell ist es ihr Anliegen, dass alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer up-to-date sind und mit den für sie relevanten Nachrichten versorgt werden. Dabei produziert sie Web-, App- und Social-Media-Inhalte. Heimat Schon immer der Südwesten! Ich lebe mein ganzes Leben in einem Vorort von Worms. Und: Nur weil man ein heimatverbundener Mensch ist, heißt das nicht gleichzeitig, dass man nicht auch weltoffen sein kann. Ihr Antrieb Dass Sie informiert sind.

Passgenau und leicht konsumierbare Infos sind das, was mir am Herzen liegt. Ich möchte etwas tun, das für die Gesellschaft relevant ist und möglichst vielen hilft. Journalistin zu sein vereint den Wunsch, etwas Soziales zu tun und meine Leidenschaft zum geschriebenen Wort auf beste Weise. Die meiste Zeit widmet sie diesem Thema Ich liebe jedes Thema, das zur Diskussion anregt und das mehr als eine Seite hat. Deswegen investiere ich besonders gerne und viel in Recherchen zu Themen, die die Gesellschaft bewegt. Journalistisch prägend für Annika Kercher war Mein erster Tag beim SWR war der 15. Juli oder auch der Tag der Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel. Diesen Tag werde ich nie vergessen, er hat mich sofort ein Stück wachsen lassen: von der bunten Radio-Redakteurin hin zur seriösen Nachrichten-Redakteurin.