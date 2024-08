Ich sitze hier im Homeoffice und musste nicht in den frühmorgendlichen Verkehr, aber wenn ihr bald los müsst, zur Arbeit oder wohin auch immer - schaut vorher in unsere Verkehrsübersicht:

... oder auch "was ihr vielleicht noch nicht über (eure) Kinder wusstet"! 👀 Ich habe zwar noch keine Kinder, die Tipps meiner Kolleginnen und Kollegen aus unserer Social Media Redaktion hab ich trotzdem für mehr als hilfreich empfunden. Und damit bin ich nicht allein! Sophie hat kommentiert: "Spannend, wusste ich wirklich nicht". Gestern erst wurden in RLP ganz viele Kinder eingeschult und treten heute dann vielleicht das erste Mal den Schulweg alleine an. Also, swiped gern hier nochmal durch den Post. Es sind nicht die Standard-Tipps, versprochen! 🤝

Mord an Arzt aus der Eifel: Gericht in Trier verurteilt Angeklagte zu Haftstrafen

6:15 Uhr

Tote Frau und schwer verletzter Mann in Althornbach gefunden

Bislang wissen wir nicht viel über den tragischen Vorfall, der sich gestern in Althornbach in der Südwestpfalz abgespielt hat. Eine Frau wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden, während ein schwer verletzter Mann in der Nähe entdeckt wurde. Da die Hintergründe noch völlig unklar sind, ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Alle aktuellen Infos lest ihr immer im Artikel der Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Kaiserslautern: