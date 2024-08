per Mail teilen

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:48 Uhr Personalmangel in Wohnheim der Kreuznacher Diakonie Das Thema Personalmangel in Pflegeheimen und Sozialeinrichtungen ist ja - leider - nicht neu. In manchen Fällen haben Pflegekräfte schon den Notruf gewählt, weil Schichten wegen kurzfristiger Ausfälle unbesetzt blieben und damit Patienten oder Bewohner gefährdet waren. In Bad Kreuznach hat sich am Wochenende offenbar ähnliches ereignet. In einem Wohnheim der Diakonie wurden Eltern gebeten, ihre beeinträchtigten erwachsenen Kinder nach Hause zu holen. Grund: Es waren zu wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Eine Mutter beschwerte sich öffentlich darüber. Die Diakonie hat den Vorfall inzwischen eingeräumt. Grundsätzlich sei man personell "solide aufgestellt". Ende letzter Woche hätten sich kurzfristig mehrere Beschäftigte krank gemeldet.

6:48 Uhr Das ist neu an den Grundschulen im Land Und nochmal das Thema Schule: Gestern war ja offiziell Unterrichtsbeginn nach den Ferien. Heute nun wird es auch für die ABC-Schützen ernst. Rund 41.250 Mädchen und Jungen werden eingeschult. Das sind so viele wie seit 20 Jahren nicht. Die Grundschulen stehen im Schuljahr 2024/25 besonders im Fokus der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik. Vor allem die so genannten Basiskompetenzen der Kinder, also Lesen, Schreiben, Rechnen, sollen gestärkt werden. Dafür gibt es mehr Unterrichtszeit sowie verbindliche Programme und Tests. Was sich alles ändert, haben wir hier übersichtlich zusammengefasst:

6:24 Uhr Pkw und Linienbus in Mainz zusammengeprallt In Mainz sind beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto sechs Menschen verletzt worden. Wie es zu dem Unfall gestern Abend im Stadtteil Oberstadt gekommen ist, ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei wollte der Busfahrer geradeaus fahren, die Autofahrerin wollte abbiegen. Dabei sind die Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

6:03 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Die gute Nachricht des Morgens: Das Sommerwetter bleibt uns noch ein paar Tage erhalten. Angenehme 24 bis maximal 28 Grad, viel Sonne und keine Gewitter. Vorerst. Und heute geht's schonmal mit ganz viel Sonne in den Tag. Die Temperaturen klettern auf 25 Grad in der Eifel bis auf 30 Grad in der Vorderpfalz. Video herunterladen (26,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Das Landgericht Trier will sein Urteil im Prozess um den ermordeten Arzt Steffen Braun aus Gerolstein verkünden. Der 53 Jahre alte Orthopäde war Ende 2022 getötet worden. Als mutmaßliche Täter sitzen die 36 Jahre alte Ex-Freundin des Opfers, ihr heute 18-jähriger Sohn und dessen 17 Jahre alter Halbbruder auf der Anklagebank. In Koblenz wird der Prozess gegen einen Mann wegen IS-Mitgliedschaft, Kriegsverbrechen und Mord fortgesetzt. Der Angeklagte soll sich der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) angeschlossen haben. Dabei soll er bei der Hinrichtung von Gefangenen des IS geholfen haben. In Mainz wird um 19 Uhr "Seelentiefen - Fotoausstellung zur seelischen Gesundheit im Alter" eröffnet. Zu sehen sind die Fotos im Landtag Rheinland-Pfalz. Die Wanderausstellung wird bis 21. September im Foyer des Abgeordnetenhauses des Landtags Rheinland-Pfalz gezeigt.