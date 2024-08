Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:09 Uhr Das geschah am 23. August... 1785

In Deutschland wird die erste Dampfmaschine (nach der Bauart von James Watt) in Betrieb genommen. 1904

Schneeketten werden patentiert: Der amerikanische Erfinder Harry D. Weed erfand die Schneeketten, 1904 werden sie patentiert. 1999

Der neue Parlaments- und Regierungssitz Deutschlands ist Berlin. Bundeslanzler Gerhard Schröder nimmt die Arbeit im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR auf, da das Kanzleramt noch gebaut wird.

8:29 Uhr Auch ein Wildschein braucht mal Abkühlung Das sonnige Wetter und die hohen Temperaturen machen nicht nur mir Lust auf Schwimmen. Heute früh, gegen 4:10 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, weil in Lambrecht in der Pfalz ein Wildschwein in einem Pool unterwegs war. Doch die Beamten bekamen das Tier nicht mehr zu sehen - weil "das Tier eigenständig über die im Pool befindliche Leiter den Weg aus diesem in den angrenzenden Wald gefunden hat". Weder das Tier, noch der Pool seien bei dem Vorfall zu Schaden gekomen, so die Polizei weiter. Dann hoffe ich mal, das Wildschwein hat seine Abkühlung genossen. Lambrecht Hausbewohner am Morgen überrascht Wildschwein schwimmt im Gartenpool in Lambrecht Hausbewohner in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) haben am Freitagmorgen eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht: Ein ausgewachsenes Wildschwein schwamm in ihrem Pool im Garten. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 23.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:15 Uhr Robertos Eiswagen in der Pfalz Ein Eismann kann das Dorfgefühl stärken? Ja, das kann er: Wenn Roberto durch die Pfalz fährt, freuen sich alle auf seinen Besuch. Hier gibt es die ganze Geschichte:



8:02 Uhr Westerwald: Ladegerät verursacht Brand in ehemaligem Hotel In Neitersen im Westerwald hat ein vermutlich defektes Handy-Ladegerät einen Zimmerbrand verursacht. Der Bewohner konnte das Feuer selbst löschen und erlitt dabei laut Polizei leichte Verbrennungen. Das Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen war früher ein Hotel. Die Wohnungen sind weiter bewohnbar. In dem Zimmer, in dem das Feuer ausbrach, wurden die Decke und die Wandverkleidung beschädigt. Die Polizei vermutet, dass der Akku der Handy-Powerbank sich wegen eines technischen Defekts selbst entzündet hat. Sendung am Fr. , 23.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:51 Uhr Suche nach vermisster 84-jähriger Seniorin wird reduziert Traurige Nachrichten aus der Pfalz: Die Polizei wird die Suche nach der vermissten 84-Jährigen aus Bellheim reduzieren. Es werde jetzt nur noch gesucht, wenn es einen konkreten Hinweis gibt. Gestern war noch einmal eine große Flächensuche in einem Wald bei Bellheim vorgenommen worden, jedoch ohne Erfolg. Die demente Frau war aus einem Seniorenheim entwichen und wird seit vergangenem Samstag vermisst. Sie trägt auffallend rosa Turnschuhe. Sendung am Fr. , 23.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:16 Uhr Ferienende in Rheinland-Pfalz: Freust du dich? Heute ist offiziell der letzte Ferientag der Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr froh, dass die Ferien vorbei sind? Letzter Ferientag: Die Sommerferien... ...sollten kürzer sein, vier Wochen würden reichen ...sind genau richtig lang ...könnten länger sein, zum Beispiel acht Wochen Abschicken

7:05 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Der indische Regierungschef Narendra Modi besucht erstmals seit Kriegsausbruch die Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj und Modi würden in Kiew die bilateralen Beziehungen und die multilaterale Zusammenarbeit besprechen, hieß es. Indien hat es bislang vermieden, eindeutig für Russland oder die Ukraine Partei zu ergreifen. In den USA steht der letzte Tag des Nominierungsparteitags der Demokraten ganz im Zeichen ihrer Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Sie soll dann auch formell den Auftrag annehmen, als Spitzenkandidatin für ihre Partei gegen den republikanischen Herausforderer Donald Trump anzutreten. In Bremen findet heute die Trauerfeier für Werder Bremens langjährigen Manager Willi Lemke statt. Der langjährige Politiker und Sportfunktionär war am 13. August im Alter von 77 Jahren gestorben.

6:54 Uhr Hunsrück: Tankwagen mit Gülle ungekippt In Altweidelbach im Hunsrück ist ein mit Gülle beladener Tankwagen umgekippt. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Sattelzugs schwer verletzt, der Mann kam ins Krankenhaus, berichtet die Polizei. Momentan liegt der Tankwagen auf der Seite, die Gülle wird in einen anderen Tanklaster umgepumpt. So lange bleibt in Altweidelbach die Ortsdurchfahrt für den Verkehr gesperrt. Derzeit befinden sich Kräfte der Polizeiinspektion Simmern bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls mit einer schwerverletzten Person. Beim Linksabbiegen kippte eine mit Gülle beladene Sattelzugmaschine mit Auflieger als Tankwagen um und blieb in einer angrenzenden Hofeinfahrt auf der Seite liegen. Aufgrund der andauernden Bergungsarbeiten ist die Ortsdurchfahrt der K52 in Altweidelbach bis auf Weiteres vollgesperrt. Polizeidirektion Koblenz Sendung am Fr. , 23.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:45 Uhr Kreis Birkenfeld: Wasser muss nicht mehr abgekocht werden Die Kreisverwaltung Birkenfeld hatte das Abkochgebot für Wasser gestern Abend aufgehoben. Demnach konnte das Trinkwasser gereinigt werden und könne nun wieder uneingeschränkt genutzt werden, teilte ein Sprecher mit. Am Montag waren in einer Wasseraufbereitungsanlage in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen Enterokokken festgestellt worden. Dies deutet nach Angaben des Kreises auf eine fäkale Verunreinigung hin. Mehr als 20.000 Menschen mussten daraufhin vier Tage lang ihr Wasser abkochen. Wie es zu der Verunreinigung kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Kreis Birkenfeld Abkochgebot im Kreis Birkenfeld aufgehoben Entwarnung - Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden Mehr als 20.000 Menschen im Kreis Birkenfeld können aufatmen. Sie hatten seit Montag ihr Wasser abkochen müssen. Jetzt sind die Laborbefunde wieder in Ordnung. 10:00 Uhr SWR4 am Donnerstag SWR4

6:35 Uhr Unhygienische Klassenräume für Trierer Gymnasien Das Max-Plank-Gymnasium und das Auguste-Victoria-Gymnasium in Trier haben Platzmangel. Die Haupthäuser sind überfüllt, deswegen sollte der Unterricht ab Montag zusätzlich in ehemaligen Räumen der Privatschule Eberhard stattfinden. Doch daraus wird nichts: Ratten und muffiger Schimmelgeruch sorgten dafür, dass die Schulleiter beschlossen, dass in den Räumen kein Unterricht stattfinden kann. Während einer Ortsbegehung von Pressevertretern mit beiden Schulleitern wurden alle Personen vom Schulamt der Stadt Trier des Gebäudes verwiesen. Die Stadt Trier möchte sich heute äußern. Trier Wenige Tage vor Schulanfang Trierer Gymnasien empört über unhygienische Klassenräume Kurz vor Schulbeginn gibt es Ärger zwischen Trierer Gymnasien und der Stadt Trier. Die Stadt als Schulträger habe ihnen unhygienische Räume in einer ehemaligen Schule zugewiesen. 10:00 Uhr SWR4 am Donnerstag SWR4

6:14 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in RLP Wo klemmt es auf den Straßen im Land? Wenn ihr wissen wollt, wie der Verkehr auf eurer Strecke ist, schaut gern hier vorbei, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand:

Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:06 Uhr Das Wetter: Es wird wieder heiß Und das schon heute: Bis zu 30 Grad sollen es im Laufe des Tages werden, sagte ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern. Aber: Es wird auch windig heute. Bringt vielleicht ein wenig Abkühlung noch, denn am Samstag gibt es dann heiße 34 Grad. Und, wie so oft bei diesen Temperaturen, später dann auch wieder Gewitter. Video herunterladen (24,4 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Auf dem Flugplatz in Mendig beginnt das dreitägige Treffen der Deutschen Ahmadiyya-Gemeinden. Die islamische Religionsgemeinschaft rechnet mit etwa 50.000 Teilnehmenden. Für sie war in den vergangenen Tagen eine riesige Zeltstadt errichtet worden. Auf dem Festival des deutschen Films in Ludwigshafen wird heute der Preis für Schauspielkunst an Liv Lisa Fries, Darstellerin aus der Serie "Babylon Berlin", vergeben. Anschließend wird der Film "In Liebe, Eure Hilde", in dem Fries mitspielt, gezeigt. Das Festival läuft noch bis 8. September. Cineasten in Mainz werden heute Abend aufatmen: Das letzte verbliebene Programmkino, das Capitol-Kino, öffnet endlich wieder den Leinwand-Vorhang. Letztes Jahr stand die Zukunft des Kinos noch auf der Kippe. Dann sprang die Stadt Mainz in die Bresche, kaufte die Immobilie, startete eine Ausschreibung und vermietet sie nun für drei Jahre interimsweise an ein Betreiber-Kollektiv aus der Rhein-Main-Region.