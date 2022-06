Nach der kurzen Verschnaufpause zum Wochenstart ist es am Mittwoch mancherorts wieder sehr warm geworden. Im Schlepptau der hohen Temperaturen können in der zweiten Wochenhälfte gebietsweise starke Gewitter auftreten.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es in der Nacht auf Donnerstag örtlich Gewitter geben. Betroffen sei die Region im Grenzgebiet zu Frankreich. Stellenweise seien zudem Starkregen und stürmischen Böen möglich.

Wieder sehr warm am Donnerstag

Am Donnerstag klettern die Temperaturen dann bis auf 31 Grad. Zeitweise bilden sich einige Quellwolken. Im Tagesverlauf ziehen dann Schauer und Gewitter in ganz Rheinland-Pfalz auf. Lokal können diese kräftig ausfallen.

Unbeständiges Wetter soll auch am Wochenende anhalten

In der Nacht zum Freitag wird es wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise gibt es teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, die auch im Tagesverlauf auftreten können. Eine zeitweise Wetterberuhigung ist in der Nacht zum Samstag in Sicht. Doch auch am Wochenende bleibt es laut Vorhersage des DWD wechselhaft mit Schauern und Gewittern.