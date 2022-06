Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in Mainz am Wochenende mit der Johannisnacht wieder das große Fest zu Ehren Gutenbergs statt. Die Vorbereitungen in der Innenstadt laufen auf Hochtouren.

Mehrere Straßen im Innenstadtbereich von Mainz sind wegen des Festes gesperrt. Allen voran die Ludwigsstraße. Die Aufbauarbeiten für Essens- und Verkaufsstände sind in vollem Gange.

Durch die Sperrung können Stadtbusse die Haltestellen Schillerplatz und Höfchen nicht mehr anfahren. Die meisten Linien werden bis Dienstagmorgen, 28. Juni, über die Große Bleiche umgeleitet.

Mehr Busse zur Johannisnacht

Die Mainzer Mobilität weitet wegen des erwarteten Ansturms während des viertägigen Festes die Zahl der Fahrten aus. So fahren die Linien am Freitag- und Samstagabend bis 3 Uhr genauso oft wie tagsüber. Am Sonntag verkehren die Linien unverändert bis 0 Uhr, am Montagabend wegen des Feuerwerks vor dem Kurfürstlichen Schloss bis 1 Uhr. Während des Feuerwerks ist die Theodor-Heuss-Brücke für eine Stunde gesperrt. Die Buslinien enden dann vor der Brücke.

Unterkünfte sind zur Johannisnacht knapp. Nach Angaben eines Sprechers von Mainzplus Citymarketing sind Hotels und andere Beherbergungsbetriebe fast ausgebucht.

Am Montag gibt es zum Abschluss der Johannisnacht wieder das beliebte Feuerwerk. SWR SWR1 - S. Waldmannstetter

Johannisfest mit Künstlermarkt

Für die erste Ausgabe des Mainzer Johannisfestes nach der zweijährigen Corona-Pause haben die Organisatoren wieder einiges auf die Beine gestellt: Ein großer Künstlermarkt am Rhein mit 170 Ständen, Fahrgeschäfte, Musik und Unterhaltung von vier Bühnen prägen vier Tage lang das Stadtbild.

Einer der Organisatoren, Oliver Valentin, sagt, dass die Stadt die Künstler für ihre zwei Bühnen ausgewählt hat, die bereits im Jahr 2020 auftreten sollten. Dadurch habe sich der Planungsaufwand in Grenzen gehalten.

Gautschen und Musik am Liebfrauenplatz

Traditionell findet am Samstagnachmittag auf dem Liebfrauenplatz das Gautschen statt, die Taufe der Buchdrucker - in Gedenken an den Namensgeber des Festes, Johannes Gutenberg.

Die Radioprogramme des SWR präsentieren auf dem Liebfrauenplatz Musik und Show. Außerdem finden auch wieder die Segelregatta auf dem Rhein und der Dreibrückenlauf statt.