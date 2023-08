Hier finden Sie die schönsten Badeseen in Rheinland-Pfalz

Aufs Fahrrad setzen, die Badetasche auf den Gepäckträger und auf zum nächsten Badesee. Zugegeben, sie liegen nicht immer so nah. In unserer interaktiven Karte findet Sie einige.

Nach einem langen Winter zum ersten Mal wieder in einen See springen, weit raus schwimmen, wo das Wasser immer kühler und die Welt ganz ruhig wird. Gibt es einen Ort, wo man besser abschalten kann?

Darauf sollte man beim Baden im See achten

Ganz ungefährlich ist das Schwimmen in freier Natur nicht. Wie in Flüssen kann es auch in Seen zu reißenden Strömungen kommen, die an der Oberfläche kaum oder gar nicht zu sehen sind. An manchen Stellen kann das Wasser plötzlich sehr kalt werden, was den Kreislauf gerade bei großer Hitze stark belasten kann. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) empfiehlt deshalb, nicht zu weit raus und parallel zum Ufer zu schwimmen.

Und vor dem Schwimmen im Rhein wird ganz klar gewarnt. Der Rhein ist eine Wasserstraße, quasi eine Autobahn, und die Strömung unberechenbar. Jeden Sommer gibt es etliche Badeunfälle im Rhein und auch Tote.

Hier ist Schwimmen im Rhein verboten Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes regelt in einer Verordnung, an welchen Stellen im Rhein das Baden verboten ist: - 100 Meter oberhalb und 50 Meter unterhalb von Hafeneinfahrten, Fähranlegern, Schiffsliegestellen und in Altrheinmündungen. - Im Bereich der Reeden in Ludwigshafen und Mannheim, im Bereich der Mainmündung bei Mainz-Kostheim, in Mainz zwischen Winterhafen und Industriehafen. - Bei Bingen, zwischen Bacharach und Kaub, zwischen Oberwesel und St. Goar und bei Osterspai. Desweiteren müssen Schwimmer mindestens 50 Meter Abstand zu vorbeifahrenden Schiffen halten. In den Kurs der Schiffe darf nicht geschwommen werden.

Genussbaden in der Natur

Bei allen Warnungen sind Badeseen gerade deshalb so bezaubernde Orte, weil sie wild und naturbelassen sind. Das Wasser ist anders als im gechlorten Schwimmbad weich und reizt die Augen nicht. Der Blick bleibt nicht am gekachelten Beckenrand und Sprungtürmen hängen, sondern kann durch Bäume und Sträucher an den Ufern streifen. Und das allerbeste: Man hat einfach mehr Platz zum Schwimmen.

Außerdem sind alle Badeseen in Rheinland-Pfalz weitgehend sauber. Nach den Richtlinien der EU sind von 67 Badegewässern in Rheinland-Pfalz 61 als "ausgezeichnet" bewertet worden. Das heißt, in ihnen wurden keine größeren Mengen an Keimen oder andere Verunreinigungen gefunden.

Die Wasserqualität in einem See oder Fluss kann sich aber auch schnell ändern. Derzeit weisen laut Landesamt für Umwelt drei Badeseen im Land vermehrt Blaualgen-Chlorophyll auf: der Nachtweideweiher Bobenheim-Roxheim, der Kief'scher Weiher in Ludwigshafen und der Postweiher in Freilingen (Westerwald) (Stand 17.08.2023) Ein Badeverbot gilt aber an keinem der See.

Geheimtipps für Badeseen in RLP

Manche Regionen in Rheinland-Pfalz sind wirklich gesegnet mit Badeseen, während man in anderen ein Stück fahren muss. Erreichbar sind sie aber von überall.

Geheimtipps gibt es immer seltener. Der naturbelassene Waldsee bei Argenthal im Vorderhunsrück war jahrelang einer. Inzwischen kann es dort an heißen Tagen so voll werden, dass die Gemeinde sogar eine Notrufsäule aufgebaut hat, denn eine generelle Badeaufsicht gibt es nicht.

Habt Ihr noch einen Geheimtipp für einen Badesee in Rheinland-Pfalz? Schickt uns den Standort, wir ergänzen es gern in der interaktiven Karte.