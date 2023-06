Baden in RLP: So sauber ist das Wasser in Ihrem Badesee

Wie sauber ist Ihr Lieblings-Badesee? Das können Sie nachschlagen: RLP hat bei allen Badeseen die Wasserqualität untersucht. Bei 64 ist sie ausgezeichnet, bei dreien nicht.

Es wird regelmäßig überprüft, inwieweit das Baden ohne Probleme möglich ist, heißt es dazu aus dem Umweltministerium in Mainz. Neben den örtlichen Gesundheitsämtern sei auch das Landesamt für Umwelt mit im Boot und behalte die Bakterienbelastung der Seen im Blick. Ergebnis: In fast allen der 67 EU-Badeseen in Rheinland-Pfalz ist Baden und Schwimmen bei ausgezeichneter Wasserqualität möglich.

Die Ergebnisse bestätigen dem Ministerium zufolge auch den EU-Badegewässerbericht 2022. Der Bericht zeigt auf, welche Seen den Qualitätsstandarts der Europäischen Union entsprechen und regelmäßig untersucht werden. In der vergangenen Badesaison 2022 sind bis auf drei Badegewässer alle anderen Badeseen mit "Ausgezeichnet" bewertet worden. Die drei übrigen Gewässer befinden sich in der Kategorie "Gut". Dazu gehören folgende Seen: Der Stadtweiher Baumholder (Kreis Birkenfeld), der Große Weiher in Mechtersheim (Rhein-Pfalz-Kreis) und das Sanduferbad Rülzheim (Kreis Germersheim).

Von "Ausgezeichnet“ bis "Mangelhaft“

Zu den offiziellen Badeseen in Rheinland-Pfalz zählen zahlreiche kleinere Stehgewässer, aber auch der 331 Hektar große Laacher See - der größte See im Land. Weiträumige Naherholungsgebiete mit mehreren Baggerseen befinden sich entlang des Rheins. Die EU-Badegewässer werden in vier Kategorien eingestuft: "Ausgezeichnet", "Gut", "Ausreichend" und "Mangelhaft". Alle Seen können online hier im "Badegewässeratlas" nachgeschlagen werden.