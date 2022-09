Staatsanwalt will Vorgänge um Flut-Videos klären

Die Koblenzer Staatsanwaltschaft hat die jüngst aufgetauchten Videos aus der Flutnacht im Ahrtal nach eigenen Angaben erst jetzt erhalten. Die Koblenzer Polizei hielt die Aufnahmen wohl nicht für entscheidend.

Die Staatsanwälte teilten mit, es handele sich um sieben Videos, die vom späten Abend des 14. Juli bis zum nächsten Morgen aufgenommen worden sein sollen. Die Juristen zeigten sich irritiert, dass die Videos erst jetzt vorgelegt wurden. Der Ablauf müsse dringend geklärt werden. Auch sei nun zu prüfen, ob die Ermittlungen möglicherweise ausgeweitet werden müssten. Dabei sei auch die Befragung der Hubschrauber-Piloten eine Option, hieß es.

Hielt Polizei Aufnahmen für nicht relevant?

Das Polizeipräsidium Koblenz hielt die Hubschrauber-Videos aus der Flutnacht nach Angaben des Mainzer Innenministeriums wohl nicht für entscheidend zur Einschätzung der Lage. Man habe sich auf die weitere Lagebewältigung konzentriert, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums vom Dienstag.

Technische Probleme in der Flutnacht

Hintergrund der Einschätzung ist wohl der Umstand, dass die Videos wegen technischer Probleme durch das schlechte Wetter nicht sofort live übermittelt werden konnten.

Erst am nächsten Morgen seien die Daten auf einem Stick gesichert worden, so das Innenministerium. In der Mitteilung heißt es, dass nach aktuellem Stand im Polizeipräsidium Koblenz entschieden wurde, dass die Videodaten am Morgen keinen entscheidenden Beitrag mehr zur Lagebewältigung leisten hätten können.

Videos letzte Woche im U-Ausschuss gezeigt

Die Videos waren vergangene Woche überraschend aufgetaucht und am Freitag im Untersuchungsausschuss gezeigt worden. In geheimer Sitzung, weil Menschen in Not darauf identifiziert werden könnten, wie es hieß. Dem Vernehmen nach sind auf den Filmen Menschen zu erkennen, die in den Wassermassen um ihr Leben kämpfen. Auch ein abtreibendes Auto mit eingeschalteten Scheibenwischern und Menschen, die mit Taschenlampen um Hilfe morsen, sollen zu sehen sein. Innenminister Roger Lewentz (SPD) und Mitarbeier der Aufsichts- und Dienstdirektion sagten aus, die Videos im Ausschuss zum ersten Mal gesehen zu haben.

Staatsanwaltschaft ermittelt seit einem Jahr

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt bereits seit mehr als einem Jahr gegen den früheren Ahrweiler-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) und einen weiteren Verdächtigen wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Nun müssten die näheren Umstände von Auftrag, Entstehung, Kenntnisnahmen, Auswertung und Verbleib der Polizeivideos geklärt werden. Die Ermittlungen könnten noch bis ins Jahr 2023 reichen.

Videos wurden zusammen mit anderen Dokumenten an U-Ausschuss übergeben

Die Videos waren am späten Abend des 14. Juli 2021 von einem Polizeihubschrauber aus aufgenommen worden. Das Innenministerium hatte die Aufnahmen nach Angaben des Landtags vergangene Woche Montag auf einem USB-Stick zusammen mit anderen Unterlagen dem Untersuchungsausschuss übergeben, nachdem AfD-Obmann Michael Frisch vor einigen Wochen zusätzliche Akten für den Ausschuss beantragt hatte.

Unter diesen entdeckten Ausschuss-Mitglieder vergangene Woche dann zufällig die Videos aus dem Polizeihubschrauber. Es soll geprüft werden, ob die Videos nun auf eine für die Öffentlichkeit geeignete Fassung zusammengeschnitten werden können.

Bei der Flutkatastrophe vor rund 14 Monaten waren in Rheinland-Pfalz mindestens 135 Menschen ums Leben gekommen, darunter 134 im Ahrtal. 766 Menschen wurden verletzt. An der Ahr wurden auf einer Länge von 40 Kilometern Straßen, Brücken, Gas-, Strom- und Wasserleitungen und rund 9.000 Gebäude zerstört oder schwer beschädigt. Allein im Ahrtal sind rund 42.000 Menschen betroffen, landesweit etwa 65.000. Viele leben noch immer in Ausweichquartieren.