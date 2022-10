So können Sie die Sonnenfinsternis in Rheinland-Pfalz beobachten

per Mail teilen

Im Alltag wird es kaum auffallen, aber am Dienstagmittag (25.10.) wird über Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein. Wir haben Tipps, wie und wo das Ereignis im Land beobachtet werden kann.

Bis zu einem Viertel wird der Mond die Sonne am Dienstagmittag verdecken. Im Alltag werden die meisten Menschen das kaum bemerken: Das wird sich in etwa so auswirken, als würde eine Wolke vor der Sonne herziehen. Wer jedoch aufmerksam - und mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen - zur Sonne aufschaut, kann ab etwa 11 Uhr beobachten, wie der Mond ein Stück weit die Sonne verdeckt. Das Maximum wird kurz nach 12 Uhr zu sehen sein. Um kurz nach 13 Uhr ist das Ereignis auch schon wieder vorüber.

Wichtig: Nicht mit bloßem Auge in die Sonne schauen

Auch wenn es eine partielle Sonnenfinsternis ist: Mit bloßem Auge oder sogar mit einem Fernglas sollte niemand in die Sonne schauen. Ohne angemessene Filter, wie sie zum Beispiel in speziellen Schutzbrillen zur Beobachtung solcher Himmelsereignisse verbaut sind, drohen ernsthafte Augenschäden. Herkömmliche Sonnenbrillen oder rußgeschwärzte Glasscheiben reichen nicht aus.

Wetter muss mitspielen

Um wirklich etwas von dem Ereignis sehen zu können, muss erstmal jedoch das Wetter mitspielen - und das sieht nicht allzu gut aus für Hobby-Astronomen: Der Tag beginnt in Rheinland-Pfalz überwiegend bewölkt, erst im Tagesverlauf soll es aufklaren. Nach aktuellen Vorhersagen ist die Wahrscheinlichkeit im Norden des Landes am größten, einen unverhüllten Blick auf die Sonnenfinsternis werfen zu können.

Vorbereitet sind die Astronomie-Profis dennoch: Die Sternwarte Zweibrücken etwa bietet die Möglichkeit, gemeinsam die Sonnenfinsternis zu beobachten. Auf dem Stadtplatz in Deidesheim in der Pfalz wird von Mitarbeitenden der dortigen Sternwarte ein Teleskop aufgebaut, auch das Naturkundemuseum in Bad Dürkheim hat ein Angebot für die gemeinsame Beobachtung.

Auf dem Obermarkt in Alzey laden Astronomen ab 11 Uhr ein, mit ihnen durch ihre Teleskope zu schauen. Ebenfalls möglich ist ein professioneller Blick auf die Sonnenfinsternis in Klein-Winternheim in der Paul-Baumann-Sternwarte. Ab 10:45 Uhr öffnet sie für Besucherinnen und Besucher.

Livestream der Sonnenfinsternis online

Auch von daheim am Bildschirm kann man die Sonnenfinsternis beobachten: Sowohl die Sternwarte in Zweibrücken als auch die im saarländischen Nonnweiler-Braunshausen wollen die partielle Sonnenfinsternis live im Internet zeigen.

Warum ist eine Sonnenfinsternis so selten?

Eigentlich müssten solche Sonnenbedeckungen durch den Mond regelmäßig alle vier Wochen vorkommen - denn so lange benötigt der Mond für einen Umlauf. Doch der Mond zieht meist etwas zu tief oder etwas zu hoch zwischen Erde und Sonne vorbei. Nur selten liegt er genau auf der Sichtachse zwischen den beiden Himmelskörpern. Deshalb sind Sonnenfinsternisse keine monatlichen Ereignisse. Die letzte von Deutschland aus sichtbare partielle Verfinsterung liegt allerdings nur 16 Monate zurück.