Sonnenfinsternis in Rheinhessen - Astronomen laden zum Gucken ein

Kurz nach elf ist es so weit: Der Mond schiebt sich zwischen der Sonne und der Erde durch. Diese partielle Sonnenfinsternis kann man in Alzey und Klein-Winterheim durchs Teleskop beobachten.

In ganz Mitteleuropa wird die partielle Sonnenfinsternis laut der Vereinigung der Sternenfreunde zu sehen sein - mal mehr, mal weniger. Im Südwesten Deutschlands soll der Mond die Sonne zu rund 20 Prozent verdecken.

Den besten Blick auf die Sonne hat man von Rügen aus

Die Sonnenfinsternis beginnt in Island und endet in Indien. In West-Sibirien ist die Sonnenfinsternis mit 82 Prozent Bedeckung am stärksten zu sehen, erklärt SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl. In Deutschland kann man in Rügen am meisten davon mitbekommen, da ist die Sonne zu circa 30 Prozent bedeckt.

In Alzey durch das Teleskop die Sonnenfinsternis anschauen

Das Schauspiel kann man sich auch von Rheinhessen aus angucken - am besten geht das durch ein Teleskop. Deswegen laden die Alzeyer Astronomen ab 11 Uhr auf den Alzeyer Obermarkt ein. Dort haben sie ihre Teleskope aufgestellt.

"Wir teilen sie gerne mit Interessierten und erklären, was bei der Sonnenfinsternis passiert", sagt Guido Stein von den Alzeyer Astronomen. Am stärksten werde die Sonne gegen zwölf Uhr mittags bedeckt sein - es komme aber aufs Wetter an. In Rheinhessen ist es morgens stark bewölkt, soll sich aber im Laufe des Tages aufklaren, so der Deutsche Wetterdienst.

Sonnenfinsternis gucken von der Sternwarte in Klein-Winternheim aus

Trotzdem könnte ein Blick auf die Sonnenfinsternis möglich sein, sagt die Astronomische Arbeitsgemeinschaft Mainz. Sie lädt ab 10:45 Uhr in die Paul-Baumann-Sternwarte in Klein-Winternheim ein. Auch dort kann man einen Blick durchs Teleskop werfen - und auch Sonnenfinsternisbrillen gibt es vor Ort.

Vorsicht vor Augenschäden - nicht direkt in die Sonne schauen

Denn einfach so in die Sonnenfinsternis gucken, sei gefährlich und kann zu Augenschäden führen, so die Astronomen. Man solle sich das Spektakel ausschließlich durch ein geeignetes Teleskop oder Sonnenfinsternisbrillen anschauen - auch eine von der totalen Sonnenfinsternis 1999 könnte man noch nehmen.