Wo man die Sonnenfinsternis in der Pfalz sehen kann

Gegen Mittag wird heute eine partielle Sonnenfinsternis über der Vorder- und Südpfalz zu sehen sein. In Deidesheim und Bad Dürkheim kann sie besonders gut beobachtet werden.

Interessierte können die partielle Sonnenfinsternis am Dienstag auf dem Deidesheimer Stadtplatz durch ein Teleskop beobachten. Veranstalter der Sonnenbeobachtung ist Michael Geissel von der Sternwarte Deidesheim. Er wird ab 11 Uhr Live-Bilder seines Teleskops auf mobile Geräte übertragen.

So in etwa könnte die Sonne morgen gegen Mittag aussehen. Diese partielle Sonnenfinsternis hatte Michael Geissel bereits vor einigen Jahren fotografiert. Michael Geissel

Auch das Naturkundemuseum Bad Dürkheim lädt von 10 bis 14 Uhr zu einer gemeinsamen Sonnenbeobachtung ein. Die Kosten für dieses Sonderprogramm sind laut Internetseite im Museumseintritt enthalten.

Um 11 Uhr wird die Sonnenfinsternis beginnen und der Mond zwischen Sonne und Erde wandern. Die maximale Bedeckung von 25 Prozent wird um 12:06 Uhr erreicht sein. Die partielle Sonnenfinsternis endet dann um 13 Uhr.

Keine starke Verdunklung bei Sonnenfinsternis

Im Alltag werde die Verdunklung wohl nicht so stark bemerkbar sein, da die Sonne nur zu rund 25 Prozent vom Mond bedeckt sein wird. Das sei in etwa so als würde eine kleine Wolke vorüberziehen, so Geissel. Er freut sich aber, dass ein Wetterexperte aus Maikammer zumindest gute Sicht angekündigt hat. Es soll nicht zu stark bewölkt sein, sodass man die Sonnenfinsternis ganz gut sehen können sollte.

Die Sonne soll unbedingt nur mit speziellen SOFI-Brillen direkt betrachtet werden. SWR SWR -

Wann sehen wir die nächste Sonnenfinsternis?

Eine Sonnenfinsternis ist nicht überall auf der Erde immer zur gleichen Zeit gut sichtbar. In Deutschland müssen wir bis zum März 2025 warten, bis wieder eine Sonnenfinsternis stattfindet. Diese wird aber ähnlich klein wie dieses Jahr ausfallen. Erst am 12. August 2026 soll es auch in Deutschland wieder eine partielle Sonnenfinsternis geben, bei der die Sonne mehr verdunkelt sein soll.