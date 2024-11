RLP-Newsticker: Kanzler Scholz (SPD) hat Finanzminister Lindner (FDP) entlassen. Die Berliner Ampel-Koalition ist Geschichte. RLP reagiert nach der Wahl von Donald Tump verunsichert.

In Adenau (Landkreis Ahrweiler) und den umliegenden Gemeinden in der Eifel muss das Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden. Das Wasser habe eine gute Wasserqualität, das hätten Tests in den vergangenen Tagen gezeigt, teilte der Kreis Ahrweiler mit. Da immer noch unklar ist, wie das Trinkwasser verunreinigt wurde, wird es vorerst aber weiter gechlort und regelmäßig kontrolliert. Bei einer Routinekontrolle vergangene Woche waren an einem Hausanschluss E-Coli-Bakterien im Wasser gefunden worden. Seitdem musste das Trinkwasser in den Orten abgekocht werden.

Der Glasspezialist Schott in Mainz hat Kurzarbeit angemeldet. Das hat ein Sprecher dem SWR mitgeteilt. Betroffen sind die Produktion von Ceranfeldern und Kaminsichtscheiben. Seit Monatsbeginn habe mehr als die Hälfte der Belegschaft in diesem Bereich ihre Arbeitszeit um 15 bis 20 Prozent reduziert, für Teile der Belegschaft gelte die Kurzarbeit bereits seit Oktober. Die Maßnahme sei bis Mitte kommenden Jahres geplant, so der Konzern. Beim Verkauf von Ceranfeldern und Kaminsichtscheiben erlebe man derzeit eine Absatzschwäche.

Bei einem Autounfall auf einer Landstraße zwischen Alsheim (Kreis Alzey-Worms) und Dorn-Dürkheim (Kreis Mainz-Bingen) ist ein 24-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann am Mittwochabend mit seinem Auto von der Straße abgekommen und prallte gegen einen Baum. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

6:22 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Berlin wird sich ab heute klären, wie es nach dem Ampel-Aus weitergeht. Nach Statements der Ex-Koalitionspartner am gestrigen Abend wird sich heute Vormittag unter anderem der Vorsitzende der größten Oppositionspartei im Bundestag, Friedrich Merz (CDU), zu Wort melden. Außerdem wichtig für die Parteien: Sie müssen im plötzlich beginnenden Wahlkampf versuchen, das Koalitions-Ende in ihrem Sinne zu deuten. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe will heute seine Entscheidung zu einer Klage des Medienunternehmens Axel Springer gegen einen Werbeblocker auf seinen Internetseiten verkünden. Es geht dabei unter anderem um die Frage, ob durch den Werbeblocker die Programmierung der Webseiten unzulässig umgearbeitet wird und dadurch in der Folge das Urheberrecht des Verlags verletzt wird. Heute ist das Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG). Zwei Tage nach der US-Wahl soll es um gemeinsame sicherheitspolitische Herausforderungen infolge der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten gehen. Im Mittelpunkt dürfte nun neben der Bedeutung des Wahlsiegs von Donald Trump für die Ukraine und Europa auch die Regierungskrise in Deutschland stehen. Das Gesprächsformat der EPG ist unabhängig von der Europäischen Union (EU), steht aber allen Ländern in Europa offen, die die Werte der EU teilen. Die US-Notenbank Federal Reserve gibt kurz nach Donald Trumps Sieg bei der Präsidentschaftswahl ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekannt. Analysten gehen davon aus, dass die Fed ihren Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte senken wird. Im September hatte die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt das erste Mal seit Ausbruch der Coronapandemie den Leitzins verringert. Er liegt nun in einer Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent.

6:04 Uhr Das Wetter am Donnerstag Nach dem trüben und kühlen Mittwoch wird es heute Vormittag erst einmal nicht anders. Aber ab dem Mittag kann sich im Norden von Rheinland-Pfalz öfter die Sonne zeigen, kündigte SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend an. Am Freitag wird es ihm zufolge dann zwar wieder wolkig, doch für das Wochenende bestehen gute Chancen auf Sonne. Die Wettervorhersage im Video: Video herunterladen (28,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Ampel-Aus und Trump-Sieg: Was ist heute sonst noch wichtig in RLP? Bei der Mitgliederversammlung des Städtetags Rheinland-Pfalz in Koblenz steht heute die Neuwahl des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden auf der Tagesordnung. Inhaltlicher Schwerpunkt ist die Frage, wie die Kommunalpolitik angesichts des veränderten Medienkonsums und fortschreitender Politikverdrossenheit Wählerinnen und Wähler erreichen kann. In Bitburg findet heute der Tourismustag Rheinland-Pfalz statt. Dabei werden auch die Tourismuspreise des Landes verliehen - in den drei Kategorien "Gastgeber des Jahres", "Projekt des Jahres" und "Innovation des Jahres". Bei der traditionellen Weinversteigerung in Trier kommen heute und morgen Spitzengewächse von der Mosel unter den Hammer. Die Weinversteigerung an der Mosel hat eine lange Tradition: Bereits im Jahr 1901 organisierte die Winzervereinigung Bernkasteler Ring eine Weinversteigerung. Im Gegensatz zu heute, wo nur Flaschen versteigert werden, wurden damals ganze Fässer angeboten.