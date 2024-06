Heute gedenkt die Polizei in Rheinland-Pfalz ihres in Mannheim getöteten Kollegen. Und Rock am Ring startet. Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:13 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Unter dem Eindruck des Hochwassers in Süddeutschland endet heute die Umweltministerkonferenz (UMK) im rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim. Bei einer Abschluss-Pressekonferenz um 13 Uhr werden die Ergebnisse und möglichen Beschlüsse des Treffens, das am Mittwoch begonnen hatte, vorgestellt. Die ersten Fans sind bereits angereist, doch heute geht es so richtig los: Das Festival Rock am Ring startet mit dutzenden Konzerten und zehntausenden Rockfans auf dem Nürburgring. Bis Sonntagabend treten unter anderem Die Ärzte, Green Day, Billy Talent und Kraftklub auf. Außerdem bis Sonntagabend findet die zehnte Koblenzer Bierbörse an der Rheinpromenade am Deutschen Eck statt. Rund 45 Bier- und Speisestände präsentieren sich den Gästen. Laut Veranstalter können über 500 verschiedene Biersorten probiert werden.

6:02 Uhr Es steht uns ein sonniges Wochenende bevor ☀️ Bis Sonntag wird es bei uns in Rheinland-Pfalz vor allem eines: sonnig. Das gesamte Wochenende über soll es trocken bleiben. So auch heute: Da erwarten uns bis zu 25 Grad im Süden und an die 21 Grad im Norden von RLP. Weitere Details findet ihr in der Wettervorhersage meines Kollegen von gestern Abend: Video herunterladen (30,1 MB | MP4)