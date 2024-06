Schwerer Unfall bei Kusel: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstag bei Kusel ums Leben gekommen. Der tödliche Unfall ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Kusel und Haschbach.

Der 64-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seinem Motorrad von Haschbach am Remigiusberg kommend in Richtung Kusel unterwegs. In einer Kurve kollidierte er mit dem Kleinwagen eines 59-Jährigen, der in der Gegenrichtung fuhr. Der Motorradfahrer erlag seinen schweren Verletzungen.

Vollsperrung nach tödlichem Unfall bei Kusel

Warum es zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, ist laut Polizei noch völlig unklar. Weitere Ermittlungen sollen nun die Unfallursache klären. Die L362 zwischen Haschbach und Kusel wurde infolge des Unfalls voll gesperrt.