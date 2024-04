Medizinischer Notfall: Lastwagen rollt in Kaiserslautern Straße entlang - Fahrer stirbt

per Mail teilen

In der Ludwigshafener Straße in Kaiserslautern gab es einen Unfall mit einem Lastwagen. Laut Polizei starb der Fahrer, jedoch vermutlich nicht wegen des Unfalls.

Wie die Polizei mitteilt, erlitt der Lkw-Fahrer nach derzeitigen Ermittlungen an einer Steigung einen medizinischen Notfall. Dadurch habe er Lkw und Anhänger nicht mehr unter Kontrolle halten können. Der Lkw sei rückwärts die Straße hinunter gerollt. Der Anhänger sei von der Straße abgekommen. "In der Folge verkeilte sich die Zugmaschine mit dem Aufleger", so die Polizei.

Fahrer stirbt im Krankenhaus

Der Rettungsdienst brachte den 54-jährigen Fahrer ins Krankenhaus. Dort verstarb er laut Polizei vermutlich an den Folgen des medizinischen Notfalls. "Zurzeit liegen keine Hinweise auf einen direkten Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen vor", so die Beamten weiter.

Die Polizei hat einen Gutachter beauftragt, der den Unfallhergang klären soll. Zudem soll eine Obduktion des Verstorbenen weitere Aufklärung bringen. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf rund 5.000 Euro.