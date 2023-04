Langer Stau nach Unfall mit Lkw auf A6 bei Kaiserslautern

Ein Lkw ist am Freitagmorgen auf der A6 bei Kaiserslautern in eine Absperrung der Straßenmeisterei gekracht. Es bildete sich ein langer Stau.

Nach Angaben der Polizei war der Sattelzug gegen viertel nach neun in Höhe der A6-Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof mit einem Anhänger der Autobahnmeisterei kollidiert. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei hatten dort Arbeiten durchgeführt und ihren Arbeitsort mit einer Schildertafel, die an dem Anhänger montiert war, abgesichert. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wieso er in die Absperrung gekracht ist, stehe noch nicht fest.

Verkehrsbehinderungen auf A6 bis in den Nachmittag erwartet

Der Lkw und der Anhänger mit der Schildertafel mussten abgeschleppt werden. Wegen der Aufräumarbeiten war die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken nur auf einer Spur befahrbar. Die Aufräumarbeiten sollen noch bis in den Nachmittag dauern. Wie viel Schaden bei dem Unfall entstanden ist, ist noch unklar.