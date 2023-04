Die Dauerbaustelle auf der A6 hält für Autofahrer eine weitere Unannehmlichkeit bereit: Die Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum wird am Wochenende voll gesperrt. Genau dann, wenn der FCK den HSV empfängt.

Und wieder heißt es Geduld bewahren oder - noch besser - die A6 bei Kaiserslautern irgendwie ganz meiden. Was hier am Wochenende über die Bühne gehen soll, kündigt sich kurz zuvor in kleinerem Umfang bereits an. Am Donnerstag will die Autobahn GmbH zunächst eine Spur im Baustellenbereich der A6 sperren lassen.

Dementsprechend wird es zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn zu Behinderungen kommen. Außerdem ist es zwischen voraussichtlich 11 und 15 Uhr nicht möglich, die Anschlussstelle Kaiserslautern Ost zu benutzen, wenn man in Richtung Mannheim will. Hintergrund sind Arbeiten, die eigentlich schon am Mittwoch hätten stattfinden sollen - der Regen hat der Autobahn GmbH aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Vollsperrung am Wochenende: Auffahrt auf A6 Richtung Mannheim

Am Wochenende wiederum dürfte das noch größere Verkehrsproblem folgen. Dann soll die Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum/ Mehlingen in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt werden. Und zwar von Freitagabend, 18 Uhr, bis Sonntagabend, 20 Uhr.

FCK spielt zeitgleich in Kaiserslautern gegen den HSV

Davon wäre dann auch der Abreiseverkehr vom Betzenberg betroffen. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Samstagabend den Hamburger SV, das Fritz-Walter-Stadion ist ausverkauft und rund um die Heimspiele ist es ohnehin voll auf den Straßen in und um Kaiserslautern. Ob die Vollsperrung der A6-Auffahrt deswegen zum Problem wird, ist aber noch nicht ganz sicher: Die Autobahn GmbH betont, bei unpassendem Wetter könnten sich sämtliche Arbeiten nochmal verschieben.

Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr hat jedenfalls bereits reagiert. Wegen der vielen erwarteten Fans stellt er am Samstagabend zusätzliche Züge zur Verfügung.